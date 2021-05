Duńska piłkarka szwedzkiego Rosengard FC, ćwierćfinalisty Ligi Mistrzów, została wyproszona z pociągu z Kopenhagi do Malmoe jadąc na trening. Policjant uznał, że nie miała prawa wjazdu z powodów sanitarnych, a zaświadczenie o zatrudnieniu w klubie skomentował: "futbol to nie praca".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Nicola Zalewski zdobył gola dla AS Roma, ale przyznano ją komu innemu. (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

"Śmiejąc się ironicznie właśnie tak mi powiedział dodając, że dla kobiety bieganie za piłką jest zajęciem hobbystycznym i nie podlega przepisom o pracownikach zagranicznych. Zaświadczenie z klubu nie miało dla niego żadnego znaczenia" - opowiedziała Katrine Veje na łamach dziennika "Aftonbladet".

Reklama

Piłkarka została jednak wpuszczona do Szwecji, po tym jak inny policjant widząc zamieszanie podszedł i poprosił ją o ...autograf, a następnie zaprosił do następnego pociągu kursującego pomiędzy Kopenhagą i Malmoe przez most nad cieśniną Oeresund.

"Wytłumaczył swojemu koledze, że pomimo duńskiego paszportu jestem gwiazdą szwedzkiej piłki nożnej, na stałe zatrudnioną w Malmoe, a piłka nożna to mój zawód. Później pomachał mi jak celebrytce, kiedy pociąg już odjeżdżał" - powiedziała Veje.

Szwedzkie restrykcje dotyczące pandemii koronowirusa wymagają od obcokrajowców przekraczających granicę przedstawienia negatywnego testu na Covid-19 nie starszego niż 48 godzin, a od pracowników przygranicznych codziennie dojeżdżających do pracy testu raz w tygodniu i zaświadczenia o zatrudnieniu. Dwa ostanie warunki zostały przez piłkarkę spełnione.

29-letnia Veje grająca na pozycji obrońcy rozegrała w reprezentacji Danii 123 mecze strzelając dziewięć bramek. Przed przyjściem do FC Rosengard grała w takich klubach jak Broendby IF, Seattle Reign FC, Montpellier HSC i Arsenal Londyn. Jest dwukrotną medalistką mistrzostw Europy, brązową w roku 2013 i srebrną w 2017.

Jej obecny klub, który działa w dzielnicy Malmoe Rosengard, doszedł w ostatniej edycji Ligi Mistrzów do ćwierćfinału, w którym przegrał w marcu z Bayernem Monachium 0:3.

W tej dzielnicy urodził się i wychował napastnik AS Milan Zlatan Ibrahimovic, co przypomniano w związku z ironicznym komentarzem policjanta.

Piłkarz powiedział w 2013 roku, że futbol kobiecy powinien być rozgrywany na paraolimpiadach, a na galach sportowych najlepsze piłkarki zamiast samochodów, jak to jest w przypadku piłkarzy, powinny otrzymywać ...rowery.