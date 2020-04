Z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem, spowodowanym pandemią koronawirusa, 8 maja sezon rozpocznie piłkarska ekstraklasa w Korei Południowej. Pierwotnie pierwsza kolejka miała się odbyć 27 lutego.





Spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach, ale nie jest wykluczone, że z czasem kibice będą wpuszczani na stadion.

Wprowadzono także inne obostrzenia. Trenerzy oraz personel musi być wyposażony w maski na twarzy. Piłkarzom natomiast nie wolno na boisku rozmawiać ze sobą ani z arbitrem.



Jeśli w którejś drużynie zawodnik lub trener zostanie zakażony koronawirusem, klub zostanie wyłączony z rozgrywek na dwa tygodnie. Taka kwarantanna może także objąć ostatnich rywali takiego zespołu.



Sezon 2020 został skrócony z 38 do 27 kolejek. Jeśli nie uda się rozegrać co najmniej 22 serii spotkań, to mistrz kraju nie zostanie wyłoniony. Tytułu bronią najlepsi w trzech ostatnich latach piłkarze Jeonbuk Hyundai Motors.



W Korei Płd. stwierdzono blisko 11 tys. zakażeń Covid-19 i 240 zgonów.

Zdjęcie Han Kyo-Won z Jeonbuk Hyundai Motors / AFP