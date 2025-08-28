Piłkarska liga saudyjska na dłużej w kanałach Polsat Sport
Telewizja Polsat we współpracy z brokerem medialnym IMG przedłużyła o cztery sezony umowę na transmisje piłkarskiej ligi saudyjskiej Roshn Saudi League. To kolejne wzmocnienie najszerszej oferty sportowej, jaką nadawca zbudował przez 25 lat istnienia rodziny kanałów Polsat Sport. Dzięki temu polscy kibice mają zapewnioną możliwość oglądania w akcji takich piłkarskich gwiazd, jak m.in. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane czy nasz rodak Marcin Bułka.
Startujący właśnie sezon piłkarskiej ligi saudyjskiej, znanej pod nazwą handlową Roshn Saudi League, jest już 51. w historii. Na przestrzeni 34 kolejek meczowych, rozegranych zostanie 306 spotkań. W gronie osiemnastu drużyn znajduje się trzech beniaminków: Al-Najma, Neom oraz Al-Hazem. Tytułu mistrzowskiego broni Al-Ittihad.
Piłkarska liga saudyjska zyskuje na popularności
RSL z roku na rok umacnia swoją pozycję na piłkarskiej mapie świata. Poprzedni sezon transmitowało 183 nadawców, w tym Telewizja Polsat, która pokazuje rozgrywki nieprzerwanie od 2023 roku. Liga saudyjska zanotowała także 200-procentowy wzrost przychodów z zagranicznego sponsoringu. Imponuje również frekwencja na stadionach, która wyniosła ponad 2,5 mln kibiców.
Dla porównania w przypadku Ekstraklasy statystyka ta wynosi 3,6 mln, przy ogólnej populacji wyższej o blisko trzy miliony mieszkańców na korzyść Polski. Te liczby nie mogą dziwić, ponieważ piłka nożna to najpopularniejszy sport w Arabii Saudyjskiej. Magnesem przyciągającym fanów z pewnością jest lista futbolowych gwiazd. Otwiera ją rzecz jasna Cristiano Ronaldo, ale oprócz niego w RSL grają także m.in. Karim Benzema, N'Golo Kante, Sadio Mane, Kingsley Coman, Theo Hernandez czy Marcin Bułka, który zasilił ligę saudyjską tego lata.
Bogaty wybór transmisji piłkarskich w kanałach Polsat Sport
Docelowo sportowe kanały Polsatu będą pokazywały trzy mecze każdej ligowej kolejki. Pierwsza transmisja nowego sezonu, to piątkowe starcie zespołów Al-Taawoun oraz Al-Nassr, którego barwy reprezentuje między innymi Cristiano Ronaldo. To spotkanie o godzinie 19:55 pokaże Polsat Sport Premium 1, a skomentują je Mateusz Stefanik i Piotr Urban. Oczy polskich fanów z pewnością skierowane będą także na beniaminka RSL - zespół Neom - którego bramki od tego sezonu strzeże Marcin Bułka.
Transmisje ligi saudyjskiej dostępne będą także w streamingu Polsat Box Go. Roshn Saudi League to tylko jedna z wielu piłkarskich lig dostępnych w kanałach Polsat Sport. Kibice do wyboru mają szereg rozgrywek krajowych i międzynarodowych z Ligą Europy i Ligą Konferencji UEFA na czele, a także spotkaniami niemieckiej Bundesligi, holenderskiej Eredivisie czy reprezentacyjnej Ligi Narodów UEFA.