Piłkarska liga saudyjska na dłużej w kanałach Polsat Sport

Startujący właśnie sezon piłkarskiej ligi saudyjskiej, znanej pod nazwą handlową Roshn Saudi League, jest już 51. w historii. Na przestrzeni 34 kolejek meczowych, rozegranych zostanie 306 spotkań. W gronie osiemnastu drużyn znajduje się trzech beniaminków: Al-Najma, Neom oraz Al-Hazem. Tytułu mistrzowskiego broni Al-Ittihad.

Piłkarska liga saudyjska zyskuje na popularności

RSL z roku na rok umacnia swoją pozycję na piłkarskiej mapie świata. Poprzedni sezon transmitowało 183 nadawców, w tym Telewizja Polsat, która pokazuje rozgrywki nieprzerwanie od 2023 roku. Liga saudyjska zanotowała także 200-procentowy wzrost przychodów z zagranicznego sponsoringu. Imponuje również frekwencja na stadionach, która wyniosła ponad 2,5 mln kibiców.

Dla porównania w przypadku Ekstraklasy statystyka ta wynosi 3,6 mln, przy ogólnej populacji wyższej o blisko trzy miliony mieszkańców na korzyść Polski. Te liczby nie mogą dziwić, ponieważ piłka nożna to najpopularniejszy sport w Arabii Saudyjskiej. Magnesem przyciągającym fanów z pewnością jest lista futbolowych gwiazd. Otwiera ją rzecz jasna Cristiano Ronaldo, ale oprócz niego w RSL grają także m.in. Karim Benzema, N'Golo Kante, Sadio Mane, Kingsley Coman, Theo Hernandez czy Marcin Bułka, który zasilił ligę saudyjską tego lata.

Bogaty wybór transmisji piłkarskich w kanałach Polsat Sport

Docelowo sportowe kanały Polsatu będą pokazywały trzy mecze każdej ligowej kolejki. Pierwsza transmisja nowego sezonu, to piątkowe starcie zespołów Al-Taawoun oraz Al-Nassr, którego barwy reprezentuje między innymi Cristiano Ronaldo. To spotkanie o godzinie 19:55 pokaże Polsat Sport Premium 1, a skomentują je Mateusz Stefanik i Piotr Urban. Oczy polskich fanów z pewnością skierowane będą także na beniaminka RSL - zespół Neom - którego bramki od tego sezonu strzeże Marcin Bułka.

Transmisje ligi saudyjskiej dostępne będą także w streamingu Polsat Box Go. Roshn Saudi League to tylko jedna z wielu piłkarskich lig dostępnych w kanałach Polsat Sport. Kibice do wyboru mają szereg rozgrywek krajowych i międzynarodowych z Ligą Europy i Ligą Konferencji UEFA na czele, a także spotkaniami niemieckiej Bundesligi, holenderskiej Eredivisie czy reprezentacyjnej Ligi Narodów UEFA.

Benzema czy Cristiano górą w Superpucharze Arabii Saudyjskiej? AP © 2025 Associated Press

Cristiano Ronaldo i Stefano Pioli FAYEZ NURELDINE/AFP AFP

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE/AFP/East News East News

Karim Benzema Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP