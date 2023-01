Piłkarska legenda w tarapatach. W tle kasyna i pranie brudnych pieniędzy

Francesco Totti znalazł się w poważnych opałach. Światowe media donoszą, że legenda AS Romy i całej włoskiej piłki ma kłopoty. Totti znalazł się na celowniku śledczych z powodu "podejrzanych operacji finansowych", jak ujmują to włoskie i hiszpańskie portale.

Francesco Totti w opałach. W tle kasyna w Las Vegas czy Monte Carlo

Śledczy poddali dokładnej analizie rachunki bankowe Tottiego. Jak pisze "El Mundo Deportivo", pojawiły się "poważne wątpliwości co do rzeczywistego przeznaczenia pieniędzy", którymi obracał były piłkarz AS Roma.