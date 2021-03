​Piłkarska ekstraliga kobiet wznawia rozgrywki

W sobotę i niedzielę rozegrane zostaną mecze pierwszej wiosennej kolejki piłkarskiej ekstraligi kobiet. Po pierwszej rundzie tabeli przewodzi niepokonany w tym sezonie zespół Czarnych Sosnowiec.

Sosnowiczanki w jedenastu meczach raz zremisowały, pozostałe spotkania zakończyły zdobyciem kompletu punktów. Strzeliły 43 gole, przy czterech straconych i są na dobrej drodze do wywalczenia tytułu po 21-letniej przerwie.



Kolejne miejsca zajmują TME UKS SMS Łódź i Medyk POLOmarket Konin, który miejsca na podium zajmował na finiszu 18 ostatnich sezonów. Broniący tytułu Górnik Łęczna "zimował" na piątej pozycji ze stratą dziesięciu punktów do lidera.



W minionym sezonie, zakończonym z powodu pandemii po 12 kolejkach, Górnik został mistrzem Polski po raz trzeci z rzędu, wyprzedzając Medyka i Czarnych.



Awansowali do elity zwycięzcy obu grup pierwszej ligi ROW Rybnik i Akademia Piłkarska Lotos Gdańsk. Piłkarki ośmiokrotnego mistrza kraju AZS Wrocław grają teraz pod szyldem Śląska Wrocław. Rywalizacja toczy się w dwóch rundach, systemem "mecz i rewanż". Do pierwszej ligi spadną dwa ostatnie zespoły. Najpóźniej mistrz Polski będzie znany 30 maja.



Od rundy wiosennej mecze kobiecej ekstraligi rozgrywane będą dedykowaną im piłką.





Tabela po rundzie jesiennej:



M P Bramki

1. Czarni Sosnowiec 11 31 43-4

2. TME UKS SMS Łódź 11 28 29-7

3. Medyk POLOmarket Konin11 23 30-10

4. Śląsk Wrocław 11 22 17-15

5. Górnik Łęczna 11 21 31-13

6. GKS Katowice 11 16 22-19

7. AZS UJ Kraków 11 16 19-17

8. Sportis KKP Bydgoszcz 11 12 11-21

9. Olimpia Szczecin 11 8 15-30

10. AP Lotos Gdańsk 11 7 9-27

11. Rolnik B. Głogówek 11 2 4-36

12. ROW Rybnik 11 1 9-40.



Autor: Piotr Girczys