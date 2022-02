Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Polki biorą udział w turnieju towarzyskim Pintar Cup, który odbywa się w Hiszpanii. Poza naszą kadrą i Irlandkami, w zawodach występuje jeszcze sześć innych reprezentacji. Są to: Rosja, Słowacja, Belgia, Węgry, Walia, Szkocja.



Dla "Biało-Czerwonych" turniej jest ważnym etapem przygotowań przed decydującymi spotkaniami o awans do MŚ 2023. Po sześciu kolejkach podopieczne Niny Patalon zajmują trzecie miejsce w grupie, z 11 punktami.



W kwietniu Polki czekają trudne spotkania. Nasze reprezentantki zmierzą się z Armenią oraz liderkami grupy Norweżkami.



Dziś jednak nasze piłkarki koncentrują się na meczu z Irlandią. Kolejny mecz zagrają w sobotę, 19 lutego z Węgrami lub Rosją. W tym turnieju Polki nadal muszą sobie radzić bez kontuzjowanej liderki reprezentacji, Ewy Pajor.



Po dość anemicznym początku, inicjatywę przejęły Polki. Często znajdowały się w okolicach bramki rywalek, ale nie potrafiły oddać groźnego strzału.



Po 25 minutach gry wydarzenia przeniosły się pod polską bramkę. Czujna była jednak Karolina Klabis i nie dała się pokonać.



W końcówce pierwszej połowy Polki ograniczały się do wyprowadzania kontr. Stworzyły kilka składnych akcji, ale nie potrafiły ich skutecznie wykończyć i do przerwy był bezbramkowy remis.





Polska - Irlandia 0-0 - trwa przerwa