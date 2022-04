Piłkarka Gabi Howell narzeka na seksizm. "Atakują mnie za mój wygląd"

Brytyjka Gabby Howell w piłkę nożną gra od 8. roku życia. Obecnie zawodniczka broni barw Sutton United. Ostatnio Howell zabrała głos w sprawie irytujących komentarzy, z jakimi musi mierzyć się na co dzień.

"W mediach społecznościowych atakuje się mnie za wygląd" - przekonuje zawodniczka na łamach "The Mirror". O sprawie pisze też argentyński dziennik "Clarin".

Piłkarka postanowiła w mediach społecznościowych podzielić się przykładami hejtu i seksizmu, z jakimi zderza się na co dzień. Zdarzały się komentarze w stylu: "Gabi, jakim sposobem wyszłaś w ogóle z kuchni?"

Pojawiają się też złośliwe komentarze nawiązujące do urody zawodniczki. Howell zacytowała taki: "Uważam, że problemem żeńskiego futbolu jest, że wybierają piłkarki bardziej bo wyglądzie, niż po talencie".

- Mogę grać w piłkę, a na co dzień biegać na wysokich obcasach - podkreśla Howell. Przekonuje, że stara się inspirować młode dziewczyny i kobiety, by interesowały się futbolem i nie miały poczucia, że to nie jest hobby dla nich.