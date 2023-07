Jak podaje redaktor Krzysztof Marciniak, Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) zaproponowała m.in. by zabronić nieprzepisowego rozpraszania bramkarza podczas wykonywania rzutu karnego. Co to jednak jest owo "nieprzepisowe rozpraszanie"? IFAB enumeratywnie wymienia tylko kilka przykładów takich jak: opóźnianie, dotykanie słupków, potrząsanie siatką. One mają zostać zabronione.