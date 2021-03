Zlatan Ibrahimović ma wrócić do reprezentacji Szwecji. O tym fakcie, na Twitterze, poinformował dziennikarz włoskiego Sky Sports Alessandro Alciato. To zła informacja dla reprezentacji Polski, bo Szwecja będzie grupowym rywalem "Biało-Czerwonych" na mistrzostwach Europy.

Ibrahimović po raz ostatni w narodowych barwach zagrał w 2016 roku i odszedł po nieudanych mistrzostwach Europy. W reprezentacyjnej koszulce wystąpił w 116 meczach, w których strzelił 62 gole.

W pewnym momencie dał jednak do zrozumienia, że chętnie rozważyłby powrót do kadry. Wydaje się, że to nastąpi już niedługo. Według włoskiego dziennikarza Alessandro Alciato, Zlatan już niedługo pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Szwecji. "Trzy Korony" zagrają w marcu z Gruzją oraz Kosowem.



