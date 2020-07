Piłka nożna. Santi Cazorla zawodnikiem Al-Sadd

Legendarny już niemal hiszpański pomocnik Santi Cazorla odszedł z Villarrealu i dołączył do ekipy Al-Sadd, o czym poinformował katarski klub. Tym samym 35-latek będzie trenował pod okiem Xaviego Hernandeza - żywego symbolu FC Barcelona.

W niedzielę Cazorla - podobnie jak Bruno Soriano - rozegrał swój ostatni ostatni mecz w barwach "Żółtej Łodzi Podwodnej".

Villarreal zwyciężył 4-0 z Eibarem, a wszystkie bramki wpadły w końcówce spotkania. Asystę przy pierwszym golu zanotował właśnie Cazorla.



Po meczu 35-letni pomocnik i Soriano przeszli przez symboliczny szpaler utworzony przez piłkarzy obu ekip. To było piękne pożegnanie Hiszpana z klubem, dla którego rozegrał 329 spotkań, w których zdobył 57 bramek i zanotował tyle samo asyst. Teraz czeka go już jednak nowe wyzwnanie.



Katarski zespół Al-Sadd poinformował o zakontraktowaniu Cazorli.



- Witamy w naszym klubie, Santi! Życzymy wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że razem sięgniemy po wiele trofeów. Dziękujemy ci bardzo! - czytamy we wpisie opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych.

Kariera Cazorli jest godna pozazdroszczenia, choć na pewien moment została brutalnie przerwana przez poważny uraz, w wyniku czego piłkarz przeszedł przez prawdziwe piekło.