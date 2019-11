Robert Lewandowski ma silnego konkurenta w walce o tytuł najlepszego strzelca Europy. Ciro Immobile po powrocie do strzeleckiej formy, jest już tylko dwa punkty za „Lewym”.

Nagroda Złotego Buta przyznawana jest najlepszemu strzelcowi ze wszystkich najsilniejszych lig europejskich. Obecna forma konkursu promuje jednak zawodników z mocniejszych lig, gdzie zdobycie trafienia jest teoretycznie trudniejsze.

Wśród zawodników, którzy grają w pięciu najlepszych ligach Europy do tej pory najwięcej bramek zdobył Robert Lewandowski. Polski napastnik ma na swoim koncie 13 bramek, co po uwzględnieniu wyższego współczynnika daje już 26 punktów. Polaka w klasyfikacji zaczął doganiać napastnik Lazio - Ciro Immobile. Włoch ma na swoim koncie jedno oczko mniej i ostatnio notuje bardzo dobre występy.

Z rankingu powoli będą wypadać zawodnicy z lig, w którym gra się w innym systemie gry (np. w rankingu prowadzi zawodnik z ligi estońskiej, która gra w systemie wiosna/jesień). Póki co Włoch i Polak wychodzą na faworytów, a kolejni zawodnicy z TOP 5 lig mają po dziewięć trafień (Wissam Ben Yedder i Jamie Vardy).

W rankingu bardzo wysoko klasyfikuje się także inny polski napastnik. Kamil Wilczek zdobył co prawda więcej bramek niż "Lewy", jednak współczynnik ligi, w której występuje jest niższy. Liczbę bramek strzelonych w najlepszych ligach mnoży się x2, natomiast liga duńska, w której gra Wilczek ma współczynnik 1.5. Z tego powodu polski napastnik znajduje się na szóstej lokacie.



Obecnym triumfatorem konkursu jest Lionel Messi (dla którego było to trzecie takie wyróżnienie z rzędu). Włoscy kibice czekają na swojego zwycięzce od sezonu 2006/2007, kiedy Złoty But powędrował do Francesco Tottiego. O wiele dłużej na swojego wygranego czekają natomiast fani Bundesligi. Zawodnikowi z niemieckiej ligi ostatni raz udało się zdobyć tytuł najlepszego strzelca Europy w sezonie 1971/1972 (zdobył go legendarny Gerd Muller).



Najlepsi strzelcy TOP 5 lig:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium): 9 meczów (781 minut na boisku); 13 bramek (1.44 gola na mecz); minuty/bramka: 60

Ciro Immobile (Lazio Rzym): 10 meczów (787 minut na boisku); 12 bramek (1.20 gola na mecz); minuty/bramka: 66

Wissam Ben Yedder (AS Monaco): 9 meczów (656 minut na boisku); 9 bramek (1 gol na mecz); minuty/bramka: 73

Jamie Vardy (Leicester): 10 meczów (900 minut na boisku); 9 bramek (0.90 bramki na mecz); minuty/bramka: 100



