Brazylijski gwiazdor piłkarski Ronaldinho Gaucho, mistrz świata z 2002 roku, już od miesiąca przebywa w areszcie w stolicy Paragwaju – Asuncion pod zarzutem posługiwania się fałszywym paszportem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Ronaldinho spędzał czas w więzieniu. Gwiazdor grał w siatkówkę kopaną. Wideo INTERIA.TV

Proces byłego piłkarza Barcelony i Paris Saint-Germain rozpocznie się nie wcześniej niż po Wielkanocy ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa.

Reklama

Dwa tygodnie temu Ronaldinho obchodził 40. urodziny, które spędził w pojedynczej celi. Nie jest jednak zupełnie odizolowany. Według portali społecznościowych rozegrał na dziedzińcu aresztu mecz piłkarski w drużynie ze swoim bratem Roberto Assisem przeciwko dwójce innych więźniów.

Były reprezentant Brazylii przyleciał do Asuncion 4 marca. Na lotnisku wraz ze swoim bratem przedstawili fałszywe paszporty i zostali w tej sprawie przesłuchani przez policję. Prokuratura wnosiła jedynie o ukaranie ich grzywną z przeznaczeniem na cele charytatywne, ale na to nie zgodził się sąd i po dwóch dniach bracia zostali przewiezieni z luksusowego hotelu do aresztu. Po kolejnym dniu sędzia postanowił przedłużyć im areszt.

Ronaldinho grał w przeszłości m.in. w Barcelonie, Flamengo i Paris Saint-Germain. W 2004 i 2005 został uznany najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie FIFA, w 2002 zdobył z Brazylią mistrzostwo świata, a w 2006 wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów

W Paragwaju miał promować swoją książkę i wziąć udział w akcjach charytatywnych.

af/ co/