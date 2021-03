Piłka nożna. Rada Futbolu zmieniła przepis dotyczący nieumyślnego zagrania piłki ręką

Nieumyślne zagranie piłki ręką, które dało okazję do zdobycia bramki koledze z drużyny, nie będzie już karane - zdecydowała Międzynarodowa Rada Futbolu (IFAB), odpowiedzialna za kształt przepisów. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 lipca.

O zmianę przepisu wnioskowała w listopadzie ubiegłego roku Europejska Unia Piłkarska (UEFA), zwracając się w tej sprawie do światowej federacji (FIFA). UEFA argumentowała, że automatyczne odgwizdywanie każdego zagrania piłki ręką prowadziło do "wielu nieuczciwych decyzji, które spowodowały rosnącą frustrację i dyskomfort w środowisku piłkarskim".

W piątek podczas wideokonferencji Rada Futbolu nieznacznie zmieniła brzmienie artykułu 12 przepisów piłki nożnej, uznając jako dopuszczalne przypadkowe zagranie ręką, które "prowadzi do gola strzelonego przez kolegę z drużyny lub do okazji do zdobycia bramki".

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w czwartkowym meczu Fulham z Tottenhamem (0-1) w ekstraklasie angielskiej, gdy sędzia nie uznał bramki zdobytej dla gospodarzy przez Nigeryjczyka Josha Maję.

IFAB zaapelowała do sędziów, aby korzystali z własnego osądu zamiast odgwizdywania złamania przepisów przy każdym zagraniu ręką. W szczególności muszą oni ocenić, czy zawodnik "powiększył powierzchnię swojego ciała" poprzez rozłożenie rąk. Ma to być w dalszym ciągu traktowane jako przewinienie, podobnie jak każde celowe zagranie ręką.

W Międzynarodowej Radzie Futbolu zasiada osiem osób. Cztery miejsca przypadają FIFA, a po jednym przedstawicielom założycieli IFAB - Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej.

