Pogoń Szczecin rozpoczęła udział w 71. edycji Pucharu Polski już od I rundy. W niej pokonała Stal Rzeszów 3:0. W 1/16 finału miała już niełatwą przeprawę, bowiem rozprawiła się z Odrą Opole dopiero po dogrywce, wygrywając 1:0. W kolejnych meczach "Portowcy" pokonali 4:3 Zagłębie Lubin, 2:0 Piast Gliwice (po dogrywce), a w półfinale wygrali z Puszczą Niepołomice 3:0. Nieco później, bo od 1/16 finału grę zaczęła Legia Warszawa . Piłkarze Goncalo Feio bez żadnych problemów dotarli do finału, pokonując kolejno Miedź Legnica 2:1, ŁKS Łódź 3:0, Jagiellonię Białystok 3:1, a w półfinale rozbili 5:0 Ruch Chorzów. W piątek 2 maja Pogoń i Legia zagrają ze sobą w finale. Gdzie oglądać na żywo transmisję z tego spotkania?

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Tegoroczny bilans bezpośrednich spotkań

Legia Warszawa i Pogoń Szczecin w tabeli PKO BP Ekstraklasy są sąsiadami. "Portowcy" plasują się na czwartej pozycji, a na piątej piłkarze ze stolicy. Pogoń ma tylko trzy punkty przewagi nad Legią, ale należy pamiętać, że warszawiacy rywalizowali także w Lidze Konferencji. Tam piłkarze Goncalo Feio dotarli aż do ćwierćfinału i odpali dopiero z Chelsea, mimo zwycięstwa 2:1 rewanżu.

Obie ekipy w tym sezonie mierzyły się dwukrotnie i w obu przypadkach w ramach rozgrywek ligowych. W pierwszym spotkaniu 20 września na stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie Pogoń pokonała Legię 1:0, a zwycięskie trafienie zanotował Alexander Gorgon, którego w drużynie "Portowców" już nie ma, ponieważ odszedł w trakcie zimowego okienka transferowego. W rewanżu przy Łazienkowskiej padł za to bezbramkowy remis.

Finał Pucharu Polski. Legia Warszawa - Pogoń Szczecin [Gdzie oglądać? Transmisja, wynik na żywo, data, godzina]

Pogoń Szczecin z pewnością podejdzie do tego meczu z ogromną chęcią powetowania swoim kibicom ubiegłorocznego finału, kiedy to iście filmowych okolicznościach prowadząc po 90. minutach 1:0, pozwoliła wbić Wiśle Kraków dwa gole w doliczonym czasie gry i przegrała walkę o pierwsze w historii klubu trofeum. Z kolei dla Legii Warszawa może to być ostatnia szansa na wywalczenie sobie miejsca w europejskich pucharach na koniec sezonu, ponieważ jej sytuacja w ligowej tabeli jest trudna.