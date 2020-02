Pele zdementował pogłoski o swoim kryzysie zdrowotnym. "Król futbolu" zapewnił, że czuje się dobrze i wypełnia swoje obowiązki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W Afryce też gra Cracovia. Założył ją polski misjonarz. Wideo INTERIA.TV Piłka nożna Pogarsza się stan zdrowia Pelego

Kilka dni temu syn Pelego Edinho poinformował, że jego ojciec jest w coraz gorszej kondycji psychicznej, ze względu na pogarszający się stan zdrowia.

Reklama

- Wstydzi się. Rezygnuje z wszystkiego, co wymaga opuszczenia domu. Ma protezę stawu biodrowego i wygląda na to, że nie miał odpowiedniej rehabilitacji. Dlatego ma problemy z poruszaniem i wywołuje to u niego pewien rodzaj depresji - mówił w rozmowie z TV Globo.

Legendarny brazylijski piłkarz postanowił zareagować na te doniesienia i wydał oświadczenie, w którym zdementował doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia. Stwierdził, że czuje się dobrze i nie unika aktywności.

"Dziękuję za troskę i modlitwę. Czuję się dobrze" - napisał Pele i dodał: - "Mam lepsze i gorsze dni. To normalne dla ludzi w moim wieku. Nie boję się, jestem zdeterminowany i pewny tego, co robię".

"Akceptuję moje fizyczne ograniczenia, ale nie zamierzam zaprzestać aktywności. Nie unikam wypełniania moich obowiązków. Mam niezwykle napięty grafik - zakończył.

MP