Chociaż australijska A-League dla przeciętnego kibica wydaje się dość egzotyczna, to jednak tam również poziom idzie zdecydowanie w górę i trafiają się prawdziwe perełki. W takich kategoriach można rozpatrywać to, co z piłką robi zawodnik drużyny Adelaide United Al Hassan Toure, którego drybling przypomina to, co robi Brazylijczyk Neymar.

W meczu 17. kolejki australijskiej A-League drużyna Adelaide United pokonała Macarthur FC 3:1. Ozdobą spotkania były przede wszystkim popisy Al Hassana Toure, młodego gracza zespoły z Adelajdy, którego niesamowity drybling jest teraz hitem Internetu. Wielu kibiców to, co robi z piłką 20-latek, porównuje do dryblingów brazylijskiego gwiazdora Neymara.





Toure, występujący w młodzieżowej reprezentacji Australii, jest jednym z najciekawszych graczy w A-League. Co prawda jest dopiero na początku swojej kariery, ale już teraz widać, że to wielki talent. Swoboda w operowaniu piłką plus spora fantazja może go zaprowadzić naprawdę daleko. Piłkarz pochodzi zresztą z futbolowej rodziny, bowiem w Adelaide United występuje ze swoim bratem Mohamedem.

Al Hassan Toure urodził się w Gwinei, lecz jego rodzice pochodzą z Liberii. Jako, że nigdy nie wystąpił w pierwszej drużynie Australii, wciąż ma do wyboru trzy reprezentacje.