O tragicznym zdarzeniu poinformowała w komunikacie rodzina zmarłego.



- Z przykrością informujemy, że Paul zmarł w pokoju 9 lipca w otoczeniu swojej rodziny, po krótkiej walce z rakiem mózgu. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które odwiedziły go podczas walki chorobą, by go wspierać - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



- Każdy, kto znał Paula, potwierdzi jego fantastyczne poczucie humoru, pasję do życia i pracy. Będzie go bardzo brakowało każdemu, kto kiedykolwiek był obok niego i tym, którzy są mu najbliżsi - dodali krewni byłego reprezentanta Anglii.

Nie żyje Paul Mariner

Mariner był napastnikiem. Rozegrał 35 meczów w kadrze narodowej, strzelając w nich 13 goli. W piłce klubowej bronił barw między innymi: Ipswich Town, Arsenalu oraz FC Portsmouth. Karierę zakończył w USA.



Kondolencje rodzinie zmarłego przekazało oficjalne konto twitterowe reprezentacji Anglii, która przygotowuje się do niedzielnego finału Euro 2020 z Włochami.