Z perypetiami, ale końca dobiega piłkarski sezon 2020/21. Rozgrywane z rocznym opóźnieniem Euro 2020 jest jego ostatnim akordem. To oczywiście ścisły kontynentalny top, ale dom nie miałby dachu bez fundamentów. W piłkarskiej rodzinie piłka młodzieżowa i amatorska funkcjonuje pod nazwą "grassroots", czyli dosłownie chodzi o "korzenie trawy", a w przenośni o najniższy poziom, o podstawy. Postanowiliśmy zbadać co działo się na najniższych szczeblach rozgrywek w Polsce w sezonie 2020/21. Zajrzeliśmy na regionalny piąty poziom ligowy (IV liga) i niższe, by śladem głośnego filmu dokumentalnego z 2003 r., który traktował o meczu Bhutanu z Montserrat. To w rankingu FIFA były dwie najniżej notowane reprezentacje narodowe stąd pomysł, by wskazać najgorsze drużyny w polskich rozgrywkach ligowych minionych rozgrywek.

Jedna uwaga - do klasyfikacji "najgorszych drużyn w Polsce" braliśmy pod uwagę, jedynie te które ukończyły rozgrywki. Niektórzy szli na łatwiznę i wycofywali się (z różnych powodów) już po rundzie jesiennej, by przypadkiem nie zdobyć jakichś punktów na wiosnę. Tak dobrze nie ma, promujemy te drużyny, które mimo niekorzystnych wyników do końca ligi nie rzuciły ręczników i twardo walczyło do końca. Oto zestawienie najmniej skutecznych, tych które zgromadziły najmniejszą liczbę punktów - innymi słowy - najgorszych drużyn w kolejnych województwach. W wyjątkowych wypadakch wyróżniliśmy więcej niż jedną drużynę.

Dolnośląskie: Piast Miłocice, Klasa B, grupa: Wrocław IV, 26 meczów, 0 punktów, bramki: 13-150.

Kujawsko-Pomorskie: KS Brzoza, IV liga, grupa: kujawsko-pomorska, 29 meczów, 3 punkty, bramki: 24-126.

Lubelskie: Wóldom Wólka Tomaszewska, Klasa A, grupa: Biała Podlaska II, 20 meczów, 1 punkt, bramki: 14-111

Unia II Żabików, Klasa B, grupa: Biała Podlaska I, 16 meczów, 1 punkt, bramki: 11-62

Lubuskie: Błękitni Wierzbica, Klasa A grupa: Zielona Góra III, 26 meczów, 3 punkty, bramki: 30-174

Odra Rąpice, Klasa B grupa: Krosno Odrzańskie, 17 meczów, 3 punkty, bramki 15-81

Zorza Kadłubia, Klasa B grupa Żary, 20 meczów, 3 punkty, bramki: 17-182

Łódzkie: Białka Biała Rawska, Klasa A, grupa: Piotrków Trybunalski I, 22 mecze, 0 punktów, bramki: 11-115

Małopolskie: LKS II Wierzchosławice-Ostrów, Klasa B, grupa: Tarnów IV, 20 meczów, 0 punktów, bramki: 10-172

Mazowieckie: Sparta Marki, Klasa B, grupa: Warszawa III, 22 mecze, 0 punktów, bramki: 20-175

Opolskie: LZS Świerkle, Klasa B, grupa: Opole V, 18 meczów, 1 punkt, bramki: 11-83

Podkarpackie: Płomień Chmielów, Klasa B, grupa: Stalowa Wola I, 16 meczów, 3 punkty, bramki: 14-62

Pomorskie: Klif Chłapowo, Klasa A, grupa: Gdańsk I, 26 meczów, 0 punktów, bramki: 17-195

Potok Pszczółki, Klasa okręgowa, grupa: Gdańsk I, 27 meczów, 0 punktów, bramki: 8-197

Śląskie: Promień Strzemieszyce Małe (Dąbrowa Górnicza), Klasa A, grupa: Sosnowiec, 30 meczów, 1 punkt, bramki: 27-166

Świętokrzyskie: KS Kamienna Wola, Klasa B, grupa: Kielce I, 18 meczów, 7 punktów, bramki: 10-88

Warmińsko-Mazurskie: Warmia Elbląg, Klasa B, grupa: warmińsko-mazurska II, 20 meczów, 7 punktów, bramki: 32-107

Wielkopolskie: Pluton Przeźmierowo, Klasa B Proton, grupa: wielkopolska VI, 22 mecze, 0 punktów, bramki: 18-164

Zachodniopomorskie: Czarni Czarnówko, Klasa A, grupa: zachodniopomorska IV, 26 meczów, 0 punktów, bramki: 12-167

Pomorzanka Jarosławsko, Klasa B grupa: zachodniopomorska V, 12 meczów, 0 punktów, bramki: 13-62

