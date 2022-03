Na wstępie swojego pisma francuski działacz z wielką życzliwością wyraził się o Ukraińcach, odnosząc się do organizowanych za jego kadencji - wspólnie z Polską - mistrzostw Europy w 2012 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinczenko wyszedł na murawę z wielką flagą Ukrainy. Trybuny wsparły zaatakowany kraj piłkarza City. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Platini: Ukraińcy są przykładem dla całego świata

"Chciałem powiedzieć moim ukraińskim przyjaciołom, wszystkim wspaniałym kobietom i wspaniałym mężczyznom, których spotkałem podczas mojej kariery piłkarskiej i działacza, jak bardzo moje serce i moje myśli są z nimi w tych godzinach strasznych cierpień. Jestem pełen podziwu dla ich odwagi i jedności. Oni są przykładem dla całego świata, dla każdego z nas, w walce o wolność." - napisał Platini.

Reklama

Do Putina zaapelował o przerwanie bombardowań i "podjęcie dialogu dyplomatycznego, który doprowadzi do pokoju".

Obraz Picassa od Putina?

Francuski działacz, a w przeszłości znakomity piłkarz, zrobił to, czego do tej pory nie zrobił obecny prezes FIFA Gianni Infantino. Zajął jasne i zdecydowane stanowisko wobec rosyjskiej inwazji mimo że w przeszłości spotykał się z Putinem. Co prawda nie przyjął od niego - tak jak Włoch - orderu, ale według "Sunday Times" miał otrzymać obraz Picassa. Były szef UEFA zaprzeczał później, że dostał taki prezent.

Platini był prezesem europejskiej federacji w latach 2007-2015. Stracił to stanowisko zawieszony przez FIFA na osiem lat ze względu na podejrzenie o korupcję. W 2018 roku sąd oczyścił go z zarzutów. W przeszłości był znakomitym piłkarzem. Grał w Nancy, Saint-Etienne i Juventusie Turyn z którym zdobył Puchar Europy. Z reprezentacją Francji w 1984 roku wygrał mistrzostwo Europy.

Olgierd Kwiatkowski