Polska - Belgia to pierwszy mecz eliminacji mistrzostw świata, które odbędą się w 2023 r. w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwszy mecz reprezentacji Polski kobiet, który odbywa się na Polsat Plus Arena w Gdańsku. Cele na te mecze były dwa - sportowy - ten na razie udaje się osiągnąć - Polki prowadzą 1-0 po bramce kapitanki Ewy Pajor w 40. minucie.

Polska - Belgia. Padł rekord

Drugi cel był frekwencyjny - chodziło o pobicie polskiego rekordu frekwencji na meczu piłki nożnej kobiet w Polsce. Dotychczasowe najwyższe osiągnięcie to 7528 kibiców, którzy byli na meczu Polska - Hiszpania w Lublinie w 2019 r.

Gdańskowi to osiągnięcie udało się przebić. W przerwie meczu podano, że mecz Polska - Belgia obejrzało 8011 widzów. To nowy rekord brawo!