Władze piłkarskiej federacji Azerbejdżanu zwróciły się do Roya Keane’a z propozycją objęcia funkcji selekcjonera drużyny narodowej. Irlandczyk dostał tylko 48 godzin na podjęcie decyzji.

To dla Keana mocno egzotyczne wyzwanie. I potencjalnie zupełnie nowe doświadczenie. Do tej pory jako trener pracował tylko na Wyspach Brytyjskich.

48-latek to futbolowa legenda Manchesteru United i reprezentacji Irlandii. Po zawieszeniu butów na kołku zajął się pracą szkoleniową. Samodzielnie prowadził do tej pory tylko dwa zespoły - Sunderland AFC (awans do Premier League) i Ipswich Town. Miało to miejsce w latach 2006-11.

Później pracował w roli asystenta pierwszego trenera. Taką funkcje pełnił w reprezentacji Irlandii, Aston Villi i ostatnio w Nottingham Forest. Od roku pozostaje bez pracy. Udziela się jako ekspert telewizyjny.