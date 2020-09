Piłka nożna. Grzegorz Krychowiak o żonie: Może być wzorem

Grzegorz Krychowiak i jego żona Celia to niewątpliwie ikony stylu. Piłkarz reprezentacji Polski twierdzi, że jego ukochana może być wzorem dla polskich kobiet.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Grzegorz Krychowiak już trenuje. Wideo TV Interia

Krychowiak żyje nie tylko futbolem. Piłkarz Lokomotiwu Moskwa korzysta z życia i realizuje swoje pasje. Jedną z nich są podróże. Z powodu pandemii koronawirusa nie mógł jednak opuścić Rosji i skupił się na zwiedzaniu tego kraju.

Reklama

- Stwierdziłem, że to najlepszy moment, żeby zwiedzić Rosję, zobaczyć ten ogromny i piękny kraj. Na razie więc nie odczuwam, że jest gorzej, mam dużo do zobaczenia w samej Rosji i będę z tego korzystał - przyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Inną pasję, którą jest moda, Krychowiak przekuł w biznes. W Warszawie i Poznaniu ma sklepy "Balamonte" gdzie można kupić zaprojektowane przez niego eleganckie ubrania.

W biznesie pomaga mu żona Celia. Obydwojgu nie można odmówić modowego gustu. Celia realizuje się w tej materii, a Krychowiak nawet sądzi, że może ona być wzorem stylu dla polskich kobiet.

- Może być i jeśli tak się stanie, to sprawi mi to ogromną przyjemność. Kocha modę, jest to coś, co sprawia jej ogromną przyjemność. Teraz może to połączyć z biznesem. Robi kreacje, pokazuje ludziom, jak można wyglądać w garniturze. Jeżeli ktoś to doceni i mu się spodoba, będę się bardzo cieszył - podkreślił reprezentant Polski.

MP