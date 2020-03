Francuski biznesmen Gregoire Nitot, który dwa tygodnie temu został głównym inwestorem Polonii Warszawa, objął funkcję prezesa dwukrotnego mistrza Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Podbijamy tyle razy, ile mamy lat". Zbigniew Boniek rzucił wyzwanie. Wideo INTERIA.TV

O Nitocie zrobiło się głośno, kiedy zapowiedział chęć pomocy Polonii Warszawa. Najstarszy klub w Warszawie występuje obecnie w III lidze i broni się przed spadkiem. Francuz postanowił wesprzeć finansowo "Czarne Koszule".

Reklama

Natychmiast po ogłoszeniu decyzji na stronie jego firmy pojawiły się nieprzychylne komentarze, a podczas lutowego meczu Legii z ŁKS-em Łódź na trybunie najbardziej zagorzałych kibiców obecnego lidera Ekstraklasy zawisł transparent z groźbami pod adresem Nitot’a. Mimo to biznesmen nie uląkł się szantażu. Na początku marca został głównym właścicielem klubu, a obecnie prezesem.

Długofalowym celem Nitota jest powrót Polonii do Ekstraklasy oraz doprowadzenie do zmodernizowania stadionu "Czarnych Koszul". Po niedawnym spotkaniu z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim miasto podjęło decyzję o zawieszeniu decyzji o rezygnacji z modernizacji i rozbudowy stadionu Polonii. Wobec obecnej sytuacji w kraju i na świecie trudno liczyć, żeby w najbliższym czasie doszło do rozpoczęcia prac.

ok