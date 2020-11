Piłka nożna. Cristiano Ronaldo, Adama Traore i Robert Lewandowski – czyli wielkie metamorfozy gwiazd futbolu

Obsesja doskonałości – zdaniem wielu ekspertów to właśnie ta cecha zaprowadziła Cristiana Ronalda na futbolowy szczyt. Owładnięty żądzą bycia numerem jeden Portugalczyk nie tylko nieustannie szlifował swoje piłkarskie umiejętności, lecz także niestrudzenie pracował nad swoim ciałem, zmieniając je w istną maszynę do zdobywania goli. As Juventusu nie jest jednak jedynym przykładem piłkarza, który przeszedł prawdziwą metamorfozę. Wielu zawodników w trakcie trwania swojej kariery zmieniło się nie do poznania.

Chude, niemal pozbawione mięśni ciało, burza blond loków na głowie i szczery uśmiech ujawniający uzębienie, które pozostawia sporo do życzenia - tak prezentował się Cristiano Ronaldo po transferze do Manchesteru United w 2003 roku.

O tym, jak dalej potoczyła się historia Portugalczyka z Madery, chyba nie trzeba nikomu przypominać. W ciągu kilku lat CR7 został jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a także ikoną świata show-biznesu. Spora w tym zasługa jego doskonałej sylwetki.

Ronaldo często chwali się swoim muskularnym ciałem - nie tylko w mediach społecznościowych, ale i na murawie, ściągając koszulkę podczas celebrowania bramek.

35-latek ma niezliczoną rzeszę fanów, ale także mnóstwo wrogów, którzy życzą mu źle. I jedni, i drudzy muszą jednak przyznać, że droga, którą przeszedł CR7, robi ogromne wrażenie.

Cristiano Ronaldo podczas meczu Realu Madryt z Barceloną w 2017 roku: