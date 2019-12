Carlitos nie jest już piłkarzem Al-Wahda. Hiszpan trafił tam we wrześniu, po odejściu z Legii Warszawa, co było następstwem konfliktu z Aleksandarem Vukoviciem.

O sprawie, na Twitterze poinformował Łukasz Gikiewicz.

Carlitos grał w Al-Wahda od września. Przeszedł tam z Legii Warszawa. Hiszpan był czołowym napastnikiem PKO Ekstraklasy, najpierw w barwach Wisły Kraków, a potem wicemistrzów Polski.

Carlitos trafił do Polski w lipcu 2017 roku, za sprawą Kiko Ramireza, który sprowadził go do Wisły. Okazało się to świetnym posunięciem, bo hiszpański napastnik okazał się dużym wzmocnieniem dla "Białej Gwiazdy". W sezonie 2017/18 został królem strzelców, zdobywając 24 bramki.



W klubie z Krakowa wytrzymał rok i przeniósł się do Legii Warszawa. W jej barwach rozegrał 53 mecze i strzelił 21 goli. Po przyjściu Aleksandara Vukovicia Hiszpan często siadał na ławce. Serbski szkoleniowiec stawiał na Sandro Kulenovicia i Carlitos postanowił odejść.

Znalazł klub w Arabii Saudyjskiej. We wrześniu przeniósł się do Al-Wahda. Rozegrał tam dziewięć spotkań, w których zdobył pięć bramek. Mimo tego, rozwiązano z nim kontrakt za porozumieniem stron.



