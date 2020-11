Bogusław Leśnodorski otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Były sternik warszawskiej Legii poinformował o tym fakcie za pomocą wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych.

- No i się doczekałem. Wynik pozytywny, lepiej się w życiu miewałem.... Czekam na zdjęcia, bo pierwszy raz będę miał okazję posiedzieć w domu przez dwa tygodnie i nie wiem, jak to zniosę - napisał Leśnodorski na Twitterze.



W ten sposób odniósł się do swojego wpisu, który opublikował kilka dni wcześniej, przewidując niejako swoje zakażenie.



- Dla wszystkich na kwarantannie... Trzymajcie się, mnie też to czeka (jak wszystkich) i wtedy liczę na takie zdjęcia od was - napisał wówczas Leśnodorski, publikując własną fotografię z górskiego szlaku.

Leśnodorski pełni obecnie funkcję doradcy zarządu Motoru Lublin.



W latach 2012-17 był prezesem Legii Warszawa, od roku 2014 będąc także współwłaścicielem stołecznego klubu. W 2019 roku aktywnie uczestniczył w akcji ratunkowej Wisły Kraków.



