Kibice rumuńskiej drużyny FC Hermannstadt mają okazję do tego, by otworzyć szampana i wznieść toast. Piłkarzy wciąż czeka wprawdzie walka o utrzymanie, lecz odtąd ekipa może liczyć na potężne wsparcie. Nowym inwestorem klubu została była gwiazda Playboya, obecnie spełniająca się jako agent piłkarski Annamaria Prodan, a klubem sterować będzie jej 21-letnia córka Rebecca Dumitrescu. Jednym z pierwszych transferów do klubu może być polski piłkarz, który sam zapewnia, że "wszystko jest możliwe".

Jak to zazwyczaj bywa, poszukiwania nowego właściciela w FC Hermannstadt wiążą się z problemami finansowymi, z którymi boryka się klub.

Jego wybawicielem ma zostać Annamaria Prodan, żona byłego piłkarza, a obecnie trenera drużyny Al-Wasl - Laurentiu Reghecampfa.

47-latka jest ściśle związana z futbolowym światkiem - funkcjonuje w nim jako agent piłkarski, co w świetle prawa uniemożliwia jej sterowanie klubem. Formalnie właścicielką FC Hermannstadt została więc jej córka - modelka Rebecca Dumitrescu.

Jak możemy się dowiedzieć z oficjalnego komunikatu, klub czeka teraz prawdziwa rewolucja.

- FC Hermannstadt wchodzi w nowy etap na szczeblu administracyjnym, w którym zapowiadane są ważne inwestycje długoterminowe - czytamy w oświadczeniu rumuńskiej ekipy.