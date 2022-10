Pijanych kibiców w Katarze będzie czekać nietypowa kara

Wcześniej już pojawiły się informacje, że w trakcie tegorocznego mundialu kibice będą mogli spożywać alkohol tylko przed i po meczach, w specjalnie przeznaczonych do tego strefach. W trakcie meczów picie procentów będzie surowo zabronione, a fanom będzie musiało wystarczyć piwo bezalkoholowe.

Mundial w Katarze. Gospodarze przygotują specjalne namioty dla pijanych kibiców

"The Times" informuje, że planem gospodarzy na poradzenie sobie z kibicami, którzy we wspomnianych strefach nieco przeholują z ilością wypitych trunków mają być specjalne namioty, gdzie pijani fani mają mieć czas na wytrzeźwienie, by móc ruszyć w dalszą kibicowską drogę. Oprócz nich to miejsce ma być przeznaczone również dla osób trzeźwych, które będą zakłócać spokój i stanowić zagrożenie dla siebie bądź innych fanów.

Wcześniej brytyjskie media informowały o dużo surowszych karach za rozróby pod wpływem alkoholu, na czele z więzieniem. Wiele wskazuje jednak na to, że tym nieco bardziej ekspresyjnym fanom nie grożą aż tak drastyczne kary.