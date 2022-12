Do incydentu doszło 17 grudnia , ale sprawa dopiero teraz pojawia się w ogólnopolskich mediach. Jako pierwszy opisał ją lokalny "Nowy Łowiczanin" . Wedle narracji gazety negatywnymi bohaterami tej historii są piłkarze Stali Głowno .

Dwóch trzymało, jeden bił. Na tomografie: złamanie nosa z przemieszczeniem

- Piłkarze byli bardzo agresywni wobec cudzoziemca: dwóch go przytrzymywało, a jeden bił. 23-letni mężczyzna trafił do szpitala, gdzie wykonano mu badanie tomografem. Ma złamanie nosa z przemieszczeniem, co będzie wymagało operacji, a także siniaki na całym ciele po pobiciu - opowiada jeden ze świadków zdarzenia.