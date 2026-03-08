Pietuszewski z golem i się zaczęło. Tak jeszcze o nim nie mówiono. "Drugi najmłodszy"

FC Porto spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze. "Smoki" są liderem portugalskiej ekstraklasy, a kluczowe role odgrywają Polacy. Środek obrony zabezpieczają Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Z kolei coraz śmielej w ofensywie poczyna sobie Oskar Pietuszewski, który dołączył do zespołu w styczniu.

W niedzielne popołudnie rozegrany został hit pomiędzy Benfiką Lizbona, a FC Porto. Goście do przerwy prowadzili 2:0, a jedną z bramek strzelił Oskar Pietuszewski. Dla 17-latka był to drugi gol w ósmym spotkaniu w barwach 31-krotnych mistrzów Portugalii.

W drugiej połowie częściej do głosów dochodzili gospodarze. Nieco ponad 20 minut przed końcem kontaktowego gola strzelił Andreas Schjelderup. To jeszcze mocniej napędziło podopiecznych Jose Mourinho do ataku, którzy w 89. minucie dopięli swego i doprowadzili do wyrównania. W końcówce doszło do awantury z udziałem szkoleniowca gospodarzy, który ujrzał czerwoną kartkę. Wynik spotkania nie uległ jednak zmianie i obie ekipy podzieliły się punktami.

Portugalczycy naprawdę to napisali o Polakach. Pietuszewski wśród bohaterów

Po meczu portugalskie media zabrały głos na temat występu reprezentantów Polski. Oczywiście największe pochwały zostały skierowane w stosunku do Pietuszewskiego. Młody Polak spędził na boisku 64. minuty. Później został zmieniony przez Borję Sainza. Portal "A Bola" przyznał Pietuszewskiemu ocenę "7" w dziesięciostopniowej skali. Taką samą otrzymało jeszcze dwóch graczy "Smoków". - "Co za gol. Polak ograł Otamendiego i oddał strzał nie do obrony. Czysta magia 17-latka z Polski, który wyprowadził Porto na prowadzenie 2:0" - podkreślili dziennikarze.

Portal zerozero.pt podkreślił, że bramka Pietuszewskiego zapisała się w historii FC Porto. - "Mając zaledwie 17 lat i dziewięć miesięcy, polski zawodnik został drugim najmłodszym zawodnikiem, który strzelił gola w meczu z Benficą" - czytamy.

Portugalczycy bardzo wysoko ocenili także Jana Bednarka, który również otrzymał "7" od "A Bola" - "Dominował w powietrzu i imponował w wielu pojedynkach z rywalami" - czytamy.

Na "6" oceniony został Kiwior. Portugalczycy podkreślili, że był "bardziej dyskretny niż Bednarek, ale niezwykle skuteczny". - Był idealną podporą dla swojego rodaka. Oni rozimieją się bez słów - napisano o byłym obrońcy Arsenalu.

Sensacyjna porażka Porto. Tak potraktowano Polaków Miguel RIOPA / AFP / Jose Salgueiro / Jose Salgueiro / DPPI via AFP AFP

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Jan Bednarek BRUNO DE CARVALHO AFP

Portugalczycy zachwyceni Oskarem Pietuszewskim BRUNO DE CARVALHO AFP

