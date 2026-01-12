Pietuszewski w Porto, a teraz taka nowina. Koniec problemów, FIFA potwierdza

Kilka dni temu zakończyła się saga transferowa związana z Oskarem Pietuszewskim. Utalentowany 17-latek ostatecznie podpisał pięcioletnią umowę z FC Porto. Portugalski gigant zapłacił Jagiellonii Białystok z bonusami 10 milionów euro.

17-latek do tej pory nie mógł jednak trenować z zespołem, a tym samym nie miał na razie szans na debiut. Dlaczego? Przepisy FIFA stanowią, że kluby muszą przygotować szczegółową dokumentację przy transferach niepełnoletnich piłkarzy. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo i legalność takich transferów. Tak właśnie było z Pietuszewskim.

Ważne wieści ws. Pietuszewskiego. Koniec procedur. FIFA potwierdza

Sytuacja właśnie się wyjaśniła. Portugalski dziennik "A Bola" przekazał, że FIFA zatwierdziła rejestrację Pietuszewskiego w FC Porto. Tym samym 17-latek może w końcu oficjalnie wejść do szatni zespołu na Estadio do Dragao.

"FC Porto złożyło wymaganą dokumentację, w tym kontrakty, akty urodzenia, dowody tożsamości, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienie zmiany, przestrzegając szczegółowych zasad dotyczących odległości i przyczyn. I oto młody talent dostał zielone światło na debiut" - czytamy.

Portugalczycy sugerują, że Pietuszewski będzie mógł już zadebiutować w najbliższą środę (14 stycznia). Wówczas FC Porto podejmie Benfikę Lizbona w ramach 1/4 finału Pucharu Portugalii. Oczywiście ostateczna decyzja będzie należeć do trenera Francesco Farioliego.

Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg 8-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski PAWEL JASKOLKA East News

Tyle klubów zainteresowanych jest Oskarem Pietuszewskim Marcin Golba AFP