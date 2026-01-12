Pietuszewski w Porto, a teraz taka nowina. Koniec problemów, FIFA potwierdza
Oskar Pietuszewski kilka dni temu podpisał kontrakt z FC Porto. 17-latek nie mógł jednak trenować z zespołem. Było to związane z rygorystycznymi przepisami FIFA> Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Polak może już niedługo nawet zadebiutować w pierwszym zespole.
Kilka dni temu zakończyła się saga transferowa związana z Oskarem Pietuszewskim. Utalentowany 17-latek ostatecznie podpisał pięcioletnią umowę z FC Porto. Portugalski gigant zapłacił Jagiellonii Białystok z bonusami 10 milionów euro.
17-latek do tej pory nie mógł jednak trenować z zespołem, a tym samym nie miał na razie szans na debiut. Dlaczego? Przepisy FIFA stanowią, że kluby muszą przygotować szczegółową dokumentację przy transferach niepełnoletnich piłkarzy. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo i legalność takich transferów. Tak właśnie było z Pietuszewskim.
Ważne wieści ws. Pietuszewskiego. Koniec procedur. FIFA potwierdza
Sytuacja właśnie się wyjaśniła. Portugalski dziennik "A Bola" przekazał, że FIFA zatwierdziła rejestrację Pietuszewskiego w FC Porto. Tym samym 17-latek może w końcu oficjalnie wejść do szatni zespołu na Estadio do Dragao.
"FC Porto złożyło wymaganą dokumentację, w tym kontrakty, akty urodzenia, dowody tożsamości, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienie zmiany, przestrzegając szczegółowych zasad dotyczących odległości i przyczyn. I oto młody talent dostał zielone światło na debiut" - czytamy.
Portugalczycy sugerują, że Pietuszewski będzie mógł już zadebiutować w najbliższą środę (14 stycznia). Wówczas FC Porto podejmie Benfikę Lizbona w ramach 1/4 finału Pucharu Portugalii. Oczywiście ostateczna decyzja będzie należeć do trenera Francesco Farioliego.