Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pietuszewski w Porto, a teraz taka nowina. Koniec problemów, FIFA potwierdza

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Oskar Pietuszewski kilka dni temu podpisał kontrakt z FC Porto. 17-latek nie mógł jednak trenować z zespołem. Było to związane z rygorystycznymi przepisami FIFA> Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Polak może już niedługo nawet zadebiutować w pierwszym zespole.

Młody piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na stadionie podczas meczu, z lekko rozchylonymi ustami i skoncentrowaną miną.
Pietuszewski może już zadebiutować w FC PortoDeposit East News

Kilka dni temu zakończyła się saga transferowa związana z Oskarem Pietuszewskim. Utalentowany 17-latek ostatecznie podpisał pięcioletnią umowę z FC Porto. Portugalski gigant zapłacił Jagiellonii Białystok z bonusami 10 milionów euro.

17-latek do tej pory nie mógł jednak trenować z zespołem, a tym samym nie miał na razie szans na debiut. Dlaczego? Przepisy FIFA stanowią, że kluby muszą przygotować szczegółową dokumentację przy transferach niepełnoletnich piłkarzy. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo i legalność takich transferów. Tak właśnie było z Pietuszewskim.

Zobacz również:

Oskar Pietuszewski i Łukasz Masłowski
Ekstraklasa

"To jest absurdalne", Jagiellonia ma dość. Burza po transferze Pietuszewskiego

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Ważne wieści ws. Pietuszewskiego. Koniec procedur. FIFA potwierdza

    Sytuacja właśnie się wyjaśniła. Portugalski dziennik "A Bola" przekazał, że FIFA zatwierdziła rejestrację Pietuszewskiego w FC Porto. Tym samym 17-latek może w końcu oficjalnie wejść do szatni zespołu na Estadio do Dragao.

    "FC Porto złożyło wymaganą dokumentację, w tym kontrakty, akty urodzenia, dowody tożsamości, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienie zmiany, przestrzegając szczegółowych zasad dotyczących odległości i przyczyn. I oto młody talent dostał zielone światło na debiut" - czytamy.

    Portugalczycy sugerują, że Pietuszewski będzie mógł już zadebiutować w najbliższą środę (14 stycznia). Wówczas FC Porto podejmie Benfikę Lizbona w ramach 1/4 finału Pucharu Portugalii. Oczywiście ostateczna decyzja będzie należeć do trenera Francesco Farioliego.

    Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg 8-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
    Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
    Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
    Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
    Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
    Piłkarz w biało-czerwonym stroju na pierwszym planie, unosi dłoń i spogląda w stronę aparatu, za nim rozmyte sylwetki innych zawodników na stadionie z żółtymi krzesełkami
    Tyle klubów zainteresowanych jest Oskarem PietuszewskimMarcin GolbaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja