Maciej Brzeziński

Oskar Pietuszewski coraz lepiej spisuje się w barwach FC Porto. 17-latek zachwycił świat golem w ligowym hicie przeciwko Benfice Lizbona. Teraz pojawiły się nowe wieści na temat utalentowanego nastolatka z Polski. Jeśli dalej będzie się tak rozwijać to "Smoki" sprzedadzą go za wielkie pieniądze do jeszcze większego klubu. Szacunki specjalistycznego serwisu nie pozostawiają złudzeń.

FC Porto może zarobić na Pietuszewskim potężne pieniądze

W niedzielny wieczór kibice w Portugalii emocjonowali się ligowym hitem pomiędzy Benfiką Lizbona, a FC Porto. Mecz zakończył się remisem, a gola na 2:0 dla "Smoków" zdobył Oskar Pietuszewski. 17-latek ścigał się z Nicolasem Otamendim. W końcu obaj znaleźli się w polu karnym gospodarzy. Wtedy wychowanek Jagiellonii Białystok cudownym zwodem ograł argentyńskiego mistrza świata, po czym huknął z lewej nogi i strzelił bramkę przepięknej urody.

Pietuszewski z golem i się zaczęło. Tak jeszcze o nim nie mówiono. "Drugi najmłodszy"

Dla Pietuszewskiego był to dopiero ósmy mecz w barwach "Smoków", w którym strzelił drugiego gola. Ma na swoim koncie też dwie asysty i śmiało można powiedzieć, że bardzo dobrze wkomponował się do zespołu po transferze z Polski.

Pietuszewski został piłkarzem FC Porto na początku stycznia tego roku. Portugalski klub przekazał, że kwota transferu wyniesie maksymalnie 10 milionów euro (po spełnieniu warunków odmrażających bonusy). Umowa ważna jest do 5 stycznia 2029 roku i jest w niej klauzula odstępnego w wysokości 60 milionów euro. Jeśli Pietuszewski dalej będzie zachwycał na portugalskich boiskach to z pewnością znajdzie się klub, który zapłaci tak duże pieniądze, aby go pozyskać.

Tymczasem serwis CIES Football Observatory oszacował faktyczną wartość polskiego pomocnika. Wynosi ona na ten moment 20 milionów euro, a więc dwukrotnie więcej niż portugalski klub może zapłacić Jagiellonii.

CIES podkreśla, że Pietuszewski jest jednym z najbardziej obiecujących pomocników w Europie i ocenia go na na 75 punktów (w skali do 100). Pod uwagę wzięto m.in. zdrowie, drybling, kreowanie sytuacji bramkowych oraz wykańczanie akcji.

Na stronie transfermarkt.de wartość Pietuszewskiego wynosi 12 milionów euro. Tyle, że ostatnia aktualizacja nastąpiła 8 grudnia, a więc przed transferem z Białegostoku do Porto.

