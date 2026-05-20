Pietuszewski nawet o tym nie marzył. Gigantyczna kasa w grze. Aż 600 razy więcej

Rocznicę narodzin obchodzą dzisiaj m.in. Iker Casillas, Petr Czech czy nie mniej znany Roger Milla - najstarszy strzelec gola w finałach MŚ (42 lata i 39 dni w 1994 roku). Życzenia od samego rana odbierają także dwaj aktualni reprezentanci Polski.

Oskar Pietuszewski i Piotr Zieliński. Ten młodszy formalnie wchodzi dzisiaj w dorosłość. Ten starszy to już rutyniarz, właśnie kończy 32 lata.

Oskar Pietuszewski z gigantyczną klauzulą odstępnego. Kontrakt z FC Porto automatycznie przedłużony do 2031 roku

Kiedy 18 lat kończył Zieliński (wiosna 2012 roku), grał jeszcze w młodzieżowej drużynie Udinese. Nie miał profesjonalnego kontraktu. A jego wartość rynkową szacowano jedynie na 100 tys. euro.

Pietuszewski w tym samym wieku ma w umowie z FC Porto klauzulę odstępnego opiewającą na 60 mln euro. To dokładnie 600 razy więcej niż kwota, za którą teoretycznie można było kupić Zielińskiego u progu dorosłości.

Oskar przeszedł z Jagiellonii Białystok do ekipy "Smoków" w styczniu tego roku. Był niepełnoletni, więc podpisano z nim jedynie trzyletnią umowę (rygor FIFA). Podlega ona jednak automatycznej prolongacie 20 maja. Od dziś termin jej ważności przesuwa się do 30 czerwca 2031 roku.

Portugalskie media spekulują, że lada moment zmianie ulegnie również kwota odstępnego. Do jakiego pułapu urośnie? Konkretów w tym temacie na razie nie znamy.

W przypadku Zielińskiego pierwsza taka klauzula pojawiła się dopiero po jego transferze do Napoli w 2016 roku: kwotę odstępnego ustalono na 65 mln euro. Gdy cztery lata później zawodnik podpisywał w tym samym klubie nowy kontrakt, ta suma wynosiła już zawrotne 100 mln euro.

Pieniądze pozostały jednak od początku do końca wirtualne. Przed dwoma laty Zieliński przeszedł do Interu Mediolan za darmo. Związał się z tym zespołem do 2028 roku.

W tym sezonie świętował krajowy dublet. Do wygrania Serie A i triumfu w Coppa Italia walnie się przyczynił. W bieżącym cyklu rozegrał na niwie klubowej łącznie 48 spotkań, zdobył siedem bramek i zaliczył cztery asysty.

Pietuszewski z kolei cieszył się z tytułu mistrza Portugalii. Okres aklimatyzacji w nowym zespole przebrnął bezboleśnie, także dzięki wsparciu klubowych partnerów - Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Dla ekipy z Porto zdążył zagrać 18 razy, strzelił trzy gole i dołożył do tego cztery asysty.

Obaj dzisiejsi jubilaci spotkali się w drużynie narodowej w trakcie marcowych barażów o awans do MŚ. Pietuszewski zaliczył wtedy dwa premierowe występy w kadrze. Na pierwszy mundial w karierze będzie musiał jednak zaczekać. Najbliższa wielka impreza na horyzoncie to dla niego finały Euro 2028.

Piotr Zieliński Ina Fassbender AFP

Oskar Pietuszewski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski WOLNY KAMIL Newspix.pl





Tomasz Kupisz o karierze Oskara Pietuszewskiego. "Idealne środowisko" Polsat Sport