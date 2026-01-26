Pietuszewski na ustach Portugalczyków, trener FC Porto zaskoczył. Ogłosił to bez wahania
Oskar Pietuszewski z przytupem rozpoczął swoją przygodę z FC Porto. Polak dał bardzo dobrą zmianę w rywalizacji z Vitorią Guimaraes, a Portugalczycy zachwycili się jego możliwościami. Przed rywalizacją z Gil Vincente trener "Smoków" - Francesco Farioli na konferencji prasowej nieoczekiwanie zabrał głos w sprawie pomocnika i zdecydował się na zaskakujące ogłoszenie. Takiego ruchu szkoleniowca spodziewać raczej nie mógł się Pietuszewski.
O ile cały mecz z Benfiką Oskar Pietuszewski spędził na ławce, o tyle pokazał się ze świetnej strony w rywalizacji z Vitorią Guimaraes, zaliczając oficjalny debiut w barwach FC Porto. Choć rozegrał jedynie 18 minut, zdążył zapisać się w pamięci kibiców i trafić na usta Portugalczyków.
Świetny debiut Pietuszewskiego w FC Porto. Portugalczycy zachwyceni
12 minut po wejściu na boisko Polak po świetnej akcji indywidualnej wywalczył rzut karny, który Alan Varela zamienił na gola. I to zwycięskiego. Pietuszewski dał impuls do ataku, aktywnie podłączał się do akcji i "kąsał" na skrzydłach. Nic więc dziwnego, że kibice zachwycali się jego możliwościami.
Niestety ponieważ nie został on zgłoszony do fazy ligowej Ligi Europy, nie mógł wystąpić w rywalizacji z Viktorią Pilzno. Media awizują go jednak do gry z Gil Vincente. Nawet jeśli nie w podstawowym składzie, to powinien on otrzymać jakieś minuty od trenera Francesco Farioliego.
Trener FC Porto zaskoczył ws. Pietuszewskiego. Ogłosił bez wahania
Podczas konferencji prasowej przed najbliższym meczem ligowym szkoleniowiec poświęcił wiele słów Pietuszewskiegmu. 17-latek nie mógł się raczej spodziewać, że Włoch będzie aż tak go chwalił.
Przyjście Oskara dało nam możliwość zwiększenia rywalizacji i głębi składu na skrzydłach. To pozwala mi na wprowadzenie większej fizyczności i energii, a do tego lepsze zarządzanie siłami piłkarzy
- Teraz, gdy dzięki Oskarowi mamy większe pole manewru, pojawia się szansa na rotację siłami. Dzięki temu zawodnicy będą świeżsi, a to z kolei może zwiększyć naszą skuteczność pod bramką. [...] Gole i asysty wkrótce wrócą - dodał.
FC Porto zmierzy się z Gil Vincente w ramach 19 kolejki Ligi Portugal w poniedziałek 26 stycznia. Początek spotkania o godzinie 21:15. Dziennikarze spodziewają się, że Oskar Pietuszewski rozpocznie go na ławce, ale jest duża szansa na to, że otrzyma kolejne minuty jako zmiennik.