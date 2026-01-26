Pietuszewski na ustach Portugalczyków, trener FC Porto zaskoczył. Ogłosił to bez wahania

O ile cały mecz z Benfiką Oskar Pietuszewski spędził na ławce, o tyle pokazał się ze świetnej strony w rywalizacji z Vitorią Guimaraes, zaliczając oficjalny debiut w barwach FC Porto. Choć rozegrał jedynie 18 minut, zdążył zapisać się w pamięci kibiców i trafić na usta Portugalczyków.

Świetny debiut Pietuszewskiego w FC Porto. Portugalczycy zachwyceni

12 minut po wejściu na boisko Polak po świetnej akcji indywidualnej wywalczył rzut karny, który Alan Varela zamienił na gola. I to zwycięskiego. Pietuszewski dał impuls do ataku, aktywnie podłączał się do akcji i "kąsał" na skrzydłach. Nic więc dziwnego, że kibice zachwycali się jego możliwościami.

Niestety ponieważ nie został on zgłoszony do fazy ligowej Ligi Europy, nie mógł wystąpić w rywalizacji z Viktorią Pilzno. Media awizują go jednak do gry z Gil Vincente. Nawet jeśli nie w podstawowym składzie, to powinien on otrzymać jakieś minuty od trenera Francesco Farioliego.

Viktoria Pilzno - FC Porto. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Trener FC Porto zaskoczył ws. Pietuszewskiego. Ogłosił bez wahania

Podczas konferencji prasowej przed najbliższym meczem ligowym szkoleniowiec poświęcił wiele słów Pietuszewskiegmu. 17-latek nie mógł się raczej spodziewać, że Włoch będzie aż tak go chwalił.

Przyjście Oskara dało nam możliwość zwiększenia rywalizacji i głębi składu na skrzydłach. To pozwala mi na wprowadzenie większej fizyczności i energii, a do tego lepsze zarządzanie siłami piłkarzy

- Teraz, gdy dzięki Oskarowi mamy większe pole manewru, pojawia się szansa na rotację siłami. Dzięki temu zawodnicy będą świeżsi, a to z kolei może zwiększyć naszą skuteczność pod bramką. [...] Gole i asysty wkrótce wrócą - dodał.

FC Porto zmierzy się z Gil Vincente w ramach 19 kolejki Ligi Portugal w poniedziałek 26 stycznia. Początek spotkania o godzinie 21:15. Dziennikarze spodziewają się, że Oskar Pietuszewski rozpocznie go na ławce, ale jest duża szansa na to, że otrzyma kolejne minuty jako zmiennik.

Oskar Pietuszewski IMAGO / PRIME SPORTS IMAGES / FILIPE OLIVEIRA Newspix.pl

Francesco Farioli Miguel Lemos AFP

Oskar Pietuszewski Luis Eiras Newspix.pl

Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na ZIO 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport