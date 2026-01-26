Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pietuszewski na ustach Portugalczyków, trener FC Porto zaskoczył. Ogłosił to bez wahania

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Oskar Pietuszewski z przytupem rozpoczął swoją przygodę z FC Porto. Polak dał bardzo dobrą zmianę w rywalizacji z Vitorią Guimaraes, a Portugalczycy zachwycili się jego możliwościami. Przed rywalizacją z Gil Vincente trener "Smoków" - Francesco Farioli na konferencji prasowej nieoczekiwanie zabrał głos w sprawie pomocnika i zdecydował się na zaskakujące ogłoszenie. Takiego ruchu szkoleniowca spodziewać raczej nie mógł się Pietuszewski.

Po lewej stronie osoba ubrana na czarno gestykuluje, wskazując coś ręką, stoi poniekąd w tle inne osoby. Po prawej stronie piłkarz w granatowym stroju sportowym z numerem 77 podczas meczu, koncentruje się na grze.
Trener FC Porto - Francesco Farioli i Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPA / AFP / IMAGO/NEWSPIX.PLAFP

O ile cały mecz z Benfiką Oskar Pietuszewski spędził na ławce, o tyle pokazał się ze świetnej strony w rywalizacji z Vitorią Guimaraes, zaliczając oficjalny debiut w barwach FC Porto. Choć rozegrał jedynie 18 minut, zdążył zapisać się w pamięci kibiców i trafić na usta Portugalczyków.

Świetny debiut Pietuszewskiego w FC Porto. Portugalczycy zachwyceni

12 minut po wejściu na boisko Polak po świetnej akcji indywidualnej wywalczył rzut karny, który Alan Varela zamienił na gola. I to zwycięskiego. Pietuszewski dał impuls do ataku, aktywnie podłączał się do akcji i "kąsał" na skrzydłach. Nic więc dziwnego, że kibice zachwycali się jego możliwościami.

Niestety ponieważ nie został on zgłoszony do fazy ligowej Ligi Europy, nie mógł wystąpić w rywalizacji z Viktorią Pilzno. Media awizują go jednak do gry z Gil Vincente. Nawet jeśli nie w podstawowym składzie, to powinien on otrzymać jakieś minuty od trenera Francesco Farioliego.

Viktoria Pilzno - FC Porto. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Trener FC Porto zaskoczył ws. Pietuszewskiego. Ogłosił bez wahania

Podczas konferencji prasowej przed najbliższym meczem ligowym szkoleniowiec poświęcił wiele słów Pietuszewskiegmu. 17-latek nie mógł się raczej spodziewać, że Włoch będzie aż tak go chwalił.

Przyjście Oskara dało nam możliwość zwiększenia rywalizacji i głębi składu na skrzydłach. To pozwala mi na wprowadzenie większej fizyczności i energii, a do tego lepsze zarządzanie siłami piłkarzy
podkreślił trener FC Porto.

- Teraz, gdy dzięki Oskarowi mamy większe pole manewru, pojawia się szansa na rotację siłami. Dzięki temu zawodnicy będą świeżsi, a to z kolei może zwiększyć naszą skuteczność pod bramką. [...] Gole i asysty wkrótce wrócą - dodał.

FC Porto zmierzy się z Gil Vincente w ramach 19 kolejki Ligi Portugal w poniedziałek 26 stycznia. Początek spotkania o godzinie 21:15. Dziennikarze spodziewają się, że Oskar Pietuszewski rozpocznie go na ławce, ale jest duża szansa na to, że otrzyma kolejne minuty jako zmiennik.

Zobacz również:

Jakub Kamiński
Reprezentacja

Niemcy biją na alarm ws. reprezentanta Polski. Takich słów nie było od dawna

Igor Szarek
Igor Szarek
Dwóch młodych piłkarzy w niebieskich strojach z żółtymi akcentami cieszy się z sukcesu na boisku, jeden z nich trzyma butelkę wody i unosi ręce w geście triumfu, drugi obejmuje go z uśmiechem.
Oskar PietuszewskiIMAGO / PRIME SPORTS IMAGES / FILIPE OLIVEIRANewspix.pl
Mężczyzna w czarnej kurtce siedzi na stadionowej ławce rezerwowych, zapięty pod szyję, patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy, obok niego inne osoby w sportowych ubraniach.
Francesco FarioliMiguel LemosAFP
Młody mężczyzna w kurtce sportowej siedzi na ławce rezerwowych podczas wydarzenia sportowego, wokół niego znajdują się inni zawodnicy w podobnych strojach, a nad nimi widoczny jest daszek z reklamami.
Oskar PietuszewskiLuis EirasNewspix.pl
Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na ZIO 2026. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja