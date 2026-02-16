Pietuszewski na ustach Portugalczyków. Oszaleli na jego punkcie, co za słowa

Rafał Sierhej

Oskar Pietuszewski w końcu wystąpił w wyjściowym składzie FC Porto. Polski skrzydłowy zagrał od początku w rywalizacji w ramach 22. kolejki ligi portugalskiej na wyjeździe z Nacional. Nasz zawodnik zszedł z murawy w 59. minucie, a zaraz potem FC Porto strzeliło gola na wagę zwycięstwa. Pietuszewski zbiera jednak bardzo dobre komentarze.

Młody piłkarz w niebiesko-białym stroju drużyny FC Porto stoi na boisku z poważnym wyrazem twarzy i klaszcze w dłonie.
Oskar PietuszewskiEurasia Sport ImagesGetty Images

Oskar Pietuszewski tej zimy musiał podjąć być może najważniejszą decyzję w całej swojej piłkarskiej karierze. Młodzieżowy reprezentant Polski na tyle dobrze prezentował się w ostatnich miesiącach, że wzbudził zainteresowanie naprawdę wielkich klubów. Mówiło się, choćby o Bayernie Monachium, czy FC Barcelona. 

Ostatecznie wybór padł na opcję nieco bardziej przejściową. Pietuszewski związał się bowiem kilkuletnią umową z portugalskim FC Porto. Z pewnością nie bez znaczenia był fakt, że w ekipie "Smoków" grają już Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy pomogą nastolatkowi w aklimatyzacji. 

Portugalczycy zakochani w Pietuszewskim. Co za słowa

Początki kariery w Portugalii oczywiście oznaczały dla Pietuszewskiego wchodzenie z ławki, ale już w debiucie potrafił znacząco przyczynić się do triumfu zespołu. Na występ w pierwszym składzie musiał poczekać do 22. kolejki ligi portugalskiej. Polak wyszedł od pierwszych minut na murawę w wyjazdowym meczu przeciwko Nacionalowi. 

Pietuszewski zszedł już w 59. minucie, a zaraz po jego zmianie Porto strzeliło gola na wagę wygranej. Niemniej Polak i tak zebrał bardzo dużo pozytywnych komentarzy wśród kibiców. "Naprawdę podobał mi się Oskar w tej pierwszej części; nie ma wątpliwości, że ma wielki talent i niełatwo go zatrzymać, gdy nabierze szybkości" - napisał jeden z nich.

"Czy tylko ja mam wrażenie, że Pietuszewski wykonał już w tym sezonie więcej dryblingów, podań i strzałów niż Borja? Wywalcza nawet więcej fauli niż on. Po prostu brakuje mu skuteczności" - dodał kolejny. "Pietuszewski zdobędzie moje serce, jaki klasowy zawodnik!" - zachwyca się następny z fanów.

"W tych 45 minutach wyróżniającym się zawodnikiem był bez wątpienia Oskar Pietuszewski. Nie bał się mierzyć z przeciwnikami 1 na 1, podejmując ryzyko i destabilizując ich poprzez zmiany kierunku i szybkości. Był również ważny w atakach z głębi pola. Brakowało mu dobrych decyzji, ale świetnie wykorzystuje swoje okazje" - podsumował kolejny.

Młody piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na stadionie podczas meczu, z lekko rozchylonymi ustami i skoncentrowaną miną.
Pietuszewski może już zadebiutować w FC PortoDeposit East News
Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Portomateriały prasowemateriały prasowe
Po lewej stronie grupka piłkarzy w różowych strojach podczas świętowania, jeden z zawodników wyraża emocje, a na prawej stronie młody mężczyzna w niebieskiej kurtce z logo klubu piłkarskiego FC Porto patrzy lekko z boku, z poważnym wyrazem twarzy.
Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski zaliczyli bardzo istotne występy w barwach FC PortoRodrigo Moreira / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/ELEVENSPORTSPLAFP
