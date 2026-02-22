Pietuszewski błyszczy w Portugalii. Wspaniała akcja Polaka. Tak padł gol na 1:0

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W meczu 23. kolejki ligi portugalskiej pomiędzyFC Porto a Rio Ave w pierwszym składzie gospodarzy znalazło się dwóch Polaków - Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski. Drugi z wymienionych dopiero "wdraża się" do nowej drużyny, ale już na tym etapie potrafi błyszczeć. W 22. minucie meczu polski skrydłowy popisał się znakomitą akcją lewym skrzydłem i zanotował asystę przy golu na 1:0.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę blisko linii bocznej boiska podczas meczu piłki nożnej, jeden w czerwonym stroju, drugi w biało-niebieskim, a w tle widoczny trener oraz rozmyty tłum kibiców.
Oskar Pietuszewski w FC Porto MIGUEL RIOPAAFP

Oskar Pietuszewski staje się coraz ważniejszym elementem kadry FC Porto. Młody polski skrzydłowy w minionej kolejce ligi portugalskiej rozegrał 59, ale na boisku nie zaznaczył swojej obecności asystą ani golem.

W kolejnym spotkaniu było już inaczej. Oskar Pietuszewski ponownie wybiegł na murawę od pierwszej minuty, ale tym razem błysnął pełnym blaskiem.

W 22. minucie meczu przeciwko Rio Ave Polak popisał się znakomitym rajdem z piłką lewym skrzydłem. Wbiegł w pole karne i posłał dośrodkowanie do wbiegającego kolegi.

Lewandowski w akcji, a tu taki komunikat Laporty. Huczy w całej Hiszpanii

Znakomita akcja Oskara Pietuszewskiego. Polak asystował przy golu na 1:0

Podanie Oskara Pietuszewskiego było silne i bardzo precyzyjne. To nie taka prosta sprawa, zagrać tak dokładną piłkę w pełnym biegu. Polakowi jednak się udało.

Oskar Pietuszewski asystował Victorowi Froholdtowi. Dzięki polskiemu skrzydłowemu FC Porto prowadziło z Rio Ave 1:0 do przerwy. Jan Bednarek jako jeden z liderów formacji defensywnej zachował więc czyste konto.

W meczu z Rio Ave w drużynie FC Porto zabrakło Jakuba Kiwiora. Polski obrońca boryka się z urazem, którego odniósł 9 lutego w starciu ze Sportingiem.

W 65. minucie Oskar Pietuszewski został zmieniony przez trenera. Na boisku do końca meczu pozostał natomiast Jan Bednarek, który przypilnował, aby prowadzene FC Porto zostało utrzymane.

Mecz FC Porto - Rio Ave trwa.

Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Portomateriały prasowemateriały prasowe
Piłkarz w biało-czerwonym stroju na pierwszym planie, unosi dłoń i spogląda w stronę aparatu, za nim rozmyte sylwetki innych zawodników na stadionie z żółtymi krzesełkami
Tyle klubów zainteresowanych jest Oskarem PietuszewskimMarcin GolbaAFP
