Pietuszewski błyszczy w Portugalii. Wspaniała akcja Polaka. Tak padł gol na 1:0

Oskar Pietuszewski staje się coraz ważniejszym elementem kadry FC Porto. Młody polski skrzydłowy w minionej kolejce ligi portugalskiej rozegrał 59, ale na boisku nie zaznaczył swojej obecności asystą ani golem.

W kolejnym spotkaniu było już inaczej. Oskar Pietuszewski ponownie wybiegł na murawę od pierwszej minuty, ale tym razem błysnął pełnym blaskiem.

W 22. minucie meczu przeciwko Rio Ave Polak popisał się znakomitym rajdem z piłką lewym skrzydłem. Wbiegł w pole karne i posłał dośrodkowanie do wbiegającego kolegi.

Znakomita akcja Oskara Pietuszewskiego. Polak asystował przy golu na 1:0

Podanie Oskara Pietuszewskiego było silne i bardzo precyzyjne. To nie taka prosta sprawa, zagrać tak dokładną piłkę w pełnym biegu. Polakowi jednak się udało.

Oskar Pietuszewski asystował Victorowi Froholdtowi. Dzięki polskiemu skrzydłowemu FC Porto prowadziło z Rio Ave 1:0 do przerwy. Jan Bednarek jako jeden z liderów formacji defensywnej zachował więc czyste konto.

Rozwiń

W meczu z Rio Ave w drużynie FC Porto zabrakło Jakuba Kiwiora. Polski obrońca boryka się z urazem, którego odniósł 9 lutego w starciu ze Sportingiem.

W 65. minucie Oskar Pietuszewski został zmieniony przez trenera. Na boisku do końca meczu pozostał natomiast Jan Bednarek, który przypilnował, aby prowadzene FC Porto zostało utrzymane.

Mecz FC Porto - Rio Ave trwa.

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto materiały prasowe materiały prasowe

Tyle klubów zainteresowanych jest Oskarem Pietuszewskim Marcin Golba AFP

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport