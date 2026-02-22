Pietuszewski błyszczy w Portugalii. Wspaniała akcja Polaka. Tak padł gol na 1:0
W meczu 23. kolejki ligi portugalskiej pomiędzyFC Porto a Rio Ave w pierwszym składzie gospodarzy znalazło się dwóch Polaków - Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski. Drugi z wymienionych dopiero "wdraża się" do nowej drużyny, ale już na tym etapie potrafi błyszczeć. W 22. minucie meczu polski skrydłowy popisał się znakomitą akcją lewym skrzydłem i zanotował asystę przy golu na 1:0.
Oskar Pietuszewski staje się coraz ważniejszym elementem kadry FC Porto. Młody polski skrzydłowy w minionej kolejce ligi portugalskiej rozegrał 59, ale na boisku nie zaznaczył swojej obecności asystą ani golem.
W kolejnym spotkaniu było już inaczej. Oskar Pietuszewski ponownie wybiegł na murawę od pierwszej minuty, ale tym razem błysnął pełnym blaskiem.
W 22. minucie meczu przeciwko Rio Ave Polak popisał się znakomitym rajdem z piłką lewym skrzydłem. Wbiegł w pole karne i posłał dośrodkowanie do wbiegającego kolegi.
Znakomita akcja Oskara Pietuszewskiego. Polak asystował przy golu na 1:0
Podanie Oskara Pietuszewskiego było silne i bardzo precyzyjne. To nie taka prosta sprawa, zagrać tak dokładną piłkę w pełnym biegu. Polakowi jednak się udało.
Oskar Pietuszewski asystował Victorowi Froholdtowi. Dzięki polskiemu skrzydłowemu FC Porto prowadziło z Rio Ave 1:0 do przerwy. Jan Bednarek jako jeden z liderów formacji defensywnej zachował więc czyste konto.
W meczu z Rio Ave w drużynie FC Porto zabrakło Jakuba Kiwiora. Polski obrońca boryka się z urazem, którego odniósł 9 lutego w starciu ze Sportingiem.
W 65. minucie Oskar Pietuszewski został zmieniony przez trenera. Na boisku do końca meczu pozostał natomiast Jan Bednarek, który przypilnował, aby prowadzene FC Porto zostało utrzymane.
Mecz FC Porto - Rio Ave trwa.