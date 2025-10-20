Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pierwszy tytuł w historii! Rybacka wioska, 1500 mieszkańców. Teraz Liga Mistrzów

Wydawało się, że taka historia w zawodowym futbolu nie ma prawa się zdarzyć. Ale nic już tego nie zmieni - Mjaellby AIF, drużyna z rybackiej wioski liczącej 1500 mieszkańców, sięgnęła po tytuł mistrza Szwecji. Zero gwiazd w zespole, mikroskopijny budżet i wiara w marzenia. Tyle wystarczyło. Tytuł zapewniła wyjazdowa wygrana z IFK Goeteborg (2:0). Teraz pora na kwalifikacje Champions League.

Piłkarze Mjaellby AIF fetują zdobytą bramkę w ekstraklasie Szwecji
Piłkarze Mjaellby AIF fetują zdobytą bramkę w ekstraklasie Szwecji JOHAN NILSSONAFP

Roczny budżet klubu? Marne 85 mln koron szwedzkich, czyli ok 9 mln dolarów. Niespełna dekadę temu klub rozgrywający mecze w miejscowości Haellevik (1,5 tysiąca mieszkańców) był bliski degradacji do IV ligi. Dzisiaj jest mistrzem Szwecji.

Piłkarze Mjaellby AIF zapewnili sobie tytuł na trzy kolejki przed końcem sezonu (system wiosna/jesień). Losy mistrzostwa rozstrzygnęła wyjazdowa wygrana 2:0 z IFK Goeteborg. Przewaga nad drugim w tabeli Hammarby IF wynosi obecnie 11 punktów.

Mjaellby AIF mistrzem Szwecji 2025. Historia jak z filmu wydarzyła się naprawdę

Trenerem złotego zespołu jest Anders Torstensson. To były wojskowy, obecnie nauczyciel. Jak informuje RMF FM, za skauting odpowiada natomiast... lokalny listonosz.

Klub liczy sobie 86 lat. Ekstraklasę Szwecji wygrywa po raz pierwszy w historii. W nagrodę wystartuje w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

    Niespełna dekadę temu drużyna walczyła desperacko w III lidze o uniknięcie degradacji. Do krajowej elity wróciła w 2019 roku. Bez możnego sponsora. Potem zaczęła mozolny marsz ku mistrzostwu - w oparciu o umiejętności piłkarzy głównie z bliskiej okolicy.

    "Uczyń niemożliwe możliwym" - takie motto widnieje na klubowych ścianach. Skutecznie zagrzewało do batalii o tytuł. Ziściło się 20 października 2025 roku.

      Grupa piłkarzy z zespołem trenerskim pozuje wspólnie na murawie stadionu, wyrażając radość i celebrując zwycięstwo, wokół nich kibice w żółto-czarnych barwach z transparentami i szalikami.
      Mistrzowie Szwecji AD 2025BJÖRN LARSSON ROSVALLAFP
      Piłkarz w żółto-czarnym stroju przemawia do megafonu stojąc przy bramce, w tle grupa uśmiechniętych zawodników tej samej drużyny świętuje na stadionie przy sztucznym oświetleniu
      Kapitan zespołu, Jesper Gustavsson, dziękuje kibicom z rybackiej wioski za wsparcie BJÖRN LARSSON ROSVALLAFP
      Uśmiechnięty mężczyzna z krótką fryzurą i zarostem w sportowej kurtce na tle rozmytego, jasnego tła.
      Anders Tortensson, trener Mjaelbyy AIFJOHAN NILSSONAFP

