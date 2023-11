Rosjanie wahali się, czy nie przystąpić do rozgrywek w Azji, ale ostatecznie się na to nie zdecydowali. Szukali więc dziury w europejskim systemie, starali się tworzyć precedensy. Jak niedawno, gdy próbowali "wymusić" przystąpienie do zmagań reprezentacji do lat 17, na co UEFA początkowo się nawet zgodziła. Federacja argumentowała, że "w wyniku utrzymującego się konfliktu pokolenie nieletnich zostaje pozbawione prawa do rywalizacji w międzynarodowej piłce nożnej". Tyle że opór w Europie był zbyt duży - po tygodniu UEFA zmieniła zdanie.