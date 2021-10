Polacy fatalnie rozpoczęli eliminacje. W pierwszym meczu niespodziewanie ulegli Finlandii 1-3.



Malta była dużo słabszym rywalem. Podopieczni Mariusza Rumaka byli zdecydowanymi faworytami. Udźwignęli presję i pewnie wygrali.



Polacy od początku przeważali. Mecz przebiegał pod ich dyktando. Kulało jednak wykończenie. Wszystkie akcje kończyły się w momencie ostatniego podania, które za każdym razem było niecelne.



Prowadzenie po aktywnym początku

W 20. minucie, po kilku nieudanych próbach, w końcu Mariusz Fornalczyk, celnie dograł w polu karnym do Adriana Bukowskiego, który precyzyjnie uderzył i dał Polakom prowadzenie.



Później "Biało-Czerwoni" nadal przeważali, ale nie atakowali już z takim impetem. W 37. minucie zdobyli jednak kolejną bramkę. Po rzucie rożnym do siatki trafił Daniel Hoyo-Kowalski. Do przerwy utrzymało się dwubramkowe prowadzenie Polski.



W drugiej połowie Polacy kontrolowali sytuację. W 56. minucie kontuzję odniósł Mariusz Fonalczyk, który do tej pory grał bardzo dobrze. Zastąpił go Piotr Starzyński. Piłkarz Wisły prezentował się bardzo dobrze i raz po raz nękał obronę rywali. W 78. minucie, po jego akcji, piłka trafiła do Mateusza Łęgowskiego, który miał przed sobą pustą bramkę, ale fatalnie skiskował.



"Starzyński show" w drugiej połowie

W 80. minucie Starzyński przeprowadził kolejną dynamiczną akcję. Tym razem był faulowany w polu karnym i sędzia odgwizdał "jedenastkę". Do piłki podszedł Aleksander Buksa i pewnie trafił.



Młodzi reprezentanci Polski na tym nie poprzestali. W doliczonym czasie wynik ustalił Starzyński.



Było to pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski w drugim meczu el. ME. "Biało-Czerwoni" zajmują trzecie miejsce w grupie, ale mają trzy punkty, tyle samo, co druga Finlandia. Liderem, z sześcioma "oczkami" jest Ukraina.





Polska U19 - Malta U19 4-0

Bramka: 1-0 Bukowski (20.), 2-0 Hoyo-Kowalski (37.), 3-0 Buksa (81. karny), 4-0 Starzyński (90.+3)