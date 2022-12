FC Barcelona: Robert Lewandowski będzie mógł zagrać z Espanyolem

Na zaledwie dzień przed meczem zapadła niezwykle ważna decyzja. W derbach będzie mógł wystąpić Robert Lewandowski, który uprzednio został zawieszony na trzy spotkania. 8 listopada FC Barcelona zagrała swój ostatni mecz przed przerwą na mistrzostwa świata. Wygrała w Pampelunie z tamtejszą Osasuną 2:1. Zadanie nie należało do łatwych tym bardziej, że już w 30. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Robert Lewandowski. Zawieszenie polskiego napastnika trwałoby jeden mecz, gdyby nie jego gest przykładania palca do nosa, co sędzia zinterpretował jako przytyk do poziomu jego pracy. Hiszpańscy arbitrzy są szczególnie wyczuleni na tym punkcie i zwiększyli karę 34-latka do trzech spotkań.