Aż 5-0 wygrała Sandecja Nowy Sącz na wyjeździe z sąsiadującym w tabeli Stomilem Olsztyn. To nie jedyny wysoki wynik tej kolejki pierwszej ligi - odbijające się od dna Zagłębie Sosnowiec zatrzymało aż 3-0 Widzew Łódź.

Widzew Łódź był już blisko strefy barażowej, w której można się ubiegać o awans do Ekstraklasy, ale powstrzymało go bardzo łatwo Zagłębie Sosnowiec. Sosnowiecki klub był nie tak dawno ostatni w tabeli, teraz jednak zaczyna marsz w górę tabeli. Po trzech meczach bez porażki Zagłębie znalazło się z dala od tego jedynego miejsca, które ma oznaczać spadek.



Zajmuje je teraz GKS Bełchatów, który przegrał 0-1 z ŁKS Łódź po rzucie karnym Antonio Domingueza w samej końcówce meczu. Dzięki temu ŁKS zachował bezpośredni kontakt z dwoma czołowymi miejscami, które premiowane są bezpośrednim awansem do Ekstraklasy. Zajmują je teraz Termalica Nieciecza i Górnik Łęczna.



Termalica Nieciecza nie może grać

Potężna nie tak dawno przewaga Termaliki nad reszta stawki zaczyna jednak topnieć. Ostatni mecz z Resovią Rzeszów gracze z Niecieczy przegrali 1-3, a aż dwa ostatnie ich mecze się nie odbyły z powodu koronawirusa - odwołany został w poprzedniej kolejce mecz z Arką Gdynia i w tej kolejce starcie z Koroną Kielce. Termalica zatem ma zaledwie trzy punkty przewagi nad Górnikiem Łęczna, ale rozegrała dwa mecze mniej od niego.



ŁKS Łódź znajduje się o punkt za Górnikiem Łęczna i otwiera strefę barażową, w której mamy również GKS Tychy, Radomiaka Radam i Arkę Gdynia. Na pozycji spadkowej jest GKS Bełchatów już z dwoma punktami straty do Resovii Reszów oraz trzema do Zagłębia Sosnowiec i GKS Jastrzębie, które po fatalnej serii czterech porażek znalazło się tak nisko.

Wyniki sobotnich meczów: ŁKS Łódź - GK Bełchatów 1-0, Zagłębie Sosnowiec - Widzew Łódź 3-0, GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice 1-2, Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz 0-5, Resovia Rzeszów - Odra Opole 1-1, Miedź Legnica - Radomiak Radom 0-1





