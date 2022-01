W ostatnich tygodniach Pierre-Emerick Aubameyang miał bardzo niewiele powodów do zadowolenia. Trener Mikel Arterta pozbawił go w Arsenalu kapitańskiej opaski i dyscyplinarnie odsunął od pierwszego zespołu. To pokłosie powtarzającej się niesubordynacji piłkarza.

Wygląda jednak na to, że Aubameyanga dotknął właśnie o wiele poważniejszy problem. Jak czytamy w komunikacie gabońskiej federacji, zawodnik nie wyszedł bez szwanku z niedawnego zakażenia koronawirusem. Stwierdzono u niego cechy uszkodzenia serca.



Puchar Narodów Afryki. Aubameyang bez pozwolenia na grę

Z tego względu 32-latek nie znalazł się w kadrze na piątkowy mecz Pucharu Narodów Afryki z Ghaną. Bez swego lidera Gabon zremisował spotkanie 1-1, wyrównującą bramkę zdobywając w 88. minucie. W pierwszej turniowej potyczce minimalnie pokonał Komory (1-0).

Podobne problemy kardiologiczne zdiagnozowano u dwóch innych ozdrowieńców gabońskiego zespołu - Axela Meye (Ittihad Tanger) i Mario Leminy (OGC Nice). Oni również nie otrzymali pozwolenia na wystep.



Decyzję o niedopuszczeniu zawodników do rywalizacji podjęła komisja medyczna Afrykańskiej Konfederacji Futbolu (CAF). W uzasadnieniu zaznaczono, że istnieje realne ryzyko wystąpienia incydentów sercowych w trakcie gry.

W dalszej fazie turnieju szczególnie dotkliwa może się okazać absencja Aubameyanga. Snajper "Kanonierów" debiutował w reprezentacji Gabonu w marcu 2009 roku. Do tej pory rozegrał w drużynie narodowej 72 spotkania i zdobył dla niej 30 bramek.

