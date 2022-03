Piękny wpis ukraińskiej reprezentacji. "Gratulujemy wam bracia!"

- Drodzy bracia Polacy, serdecznie gratulujemy wam awansu - od takich słów zaczyna się oświadczenie złożone przez reprezentację Ukrainy. W dalszej jego części można przeczytać o wdzięczności narodu ukraińskiego za wsparcie okazywane przez Polaków, a także solidarność nie tylko na polu społecznym, ale także sportowym.

Stanowczość Polski przykładem dla całego świata

W dalszej części oświadczenia możemy przeczytać także o wadze decyzji PZPN-u na temat tego, by pod żadnym pozorem nie podchodzić do meczu z Rosją. - Deklaracja Polski, by w żadnym przypadku nie wychodzić na boisko z agresorami, dała przykład całemu środowisku piłkarskiemu i wytyczyło postawę światowych organizacji sportowych. Stanowczość Polski jest przykładem dla całego świata jak się jednoczyć - piszą Ukraińcy.

Pod oświadczeniem podpisał się selekcjoner ukraińskiej kadry Ołeksandr Petrakow, a w imieniu wszystkich zawodników zrobili to kapitan Andrij Piatow i wicekapitan Andrij Jarmołenko. W Ukrainie liczą, że stosowne gratulacje będą mogli złożyć także osobiście. - Awans Polski do turnieju finałowego jest dla nas symboliczny i inspirujący. Gratulujemy bracia i mamy wielką nadzieję, że będziemy mogli do was dołączyć w Katarze - czytamy.

Ukraińcy z oczywistych względów jeszcze nie zaczęli rywalizacji w barażach o awans na mundial. Ich półfinałowe starcie ze Szkocją zostało, jak na razie, przeniesione na czerwiec. Ewentualnego zwycięzcę tej pary czeka pojedynek z Walią, która niedawno wyeliminowała z rywalizacji Austrię.