Piękny gol młodego Polaka dla Arsenalu. Awansowali do finału

Michał Rosiak to jeden z talentów młodzieżowych zespołów Arsenalu . W londyńskim klubie występuje od 11. roku życia i z każdym miesiącem zbliża się do seniorskiej kadry, choć dopiero w październiku stanie się pełnoletni.

Michał Rosiak strzela, Arsenal awansuje

Kolejną piękną bramkę Rosiak zdobył we wtorkowym spotkaniu z młodzieżą Manchesteru City. Już w szóstej minucie Polak podszedł do rzutu wolnego tuż za polem karnym i precyzyjnym uderzeniem pokonał bramkarza rywali. A zrobił to w taki sposób: