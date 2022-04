Piękny gol bramkarza w 97. minucie! Tak ujawnił instynkt strzelecki [WIDEO]

Oprac.: Bartosz Nosal Piłka nożna

Gol bramkarza Pogoni Mogilno to jedno z wydarzeń kolejki - a może i całej rundy - w niższych ligach piłkarskich w Polsce. Bramkarz Paweł Mroziński w ostatniej akcji czwartoligowego meczu Pogoń - Start Pruszcz doprowadził wynik do remisu 2-2, a kolegów z zespołu i kibiców w Mogilnie do euforii. Bramka była zwieńczeniem już wcześniej dramatycznego spotkania. Wideo z golem bramkarza Pogoni Mogilno ma wszystko, by zrobić furorę w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Gol bramkarza Pogoni Mogilno, Pawła Mrozińskiego, w meczu IV ligi ze Startem Pruszcz / Pogoń Mogilno / materiały prasowe