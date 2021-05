Pięć zmian co najmniej do końca 2022 roku

"Podczas wideokonferencji rady nadzorczej IFAB jej członkowie postanowili przedłużyć obowiązywanie tymczasowej poprawki do Reguły 3, która daje organizatorom rozgrywek opcję zwiększenia liczby zmian do pięciu na mecz we wszystkich turniejach na najwyższym poziomie, które zakończą się do 31 grudnia 2022 roku" - napisano na oficjalnej stronie internetowej IFAB, która odpowiada za przepisy piłki nożnej.

Modyfikację wprowadzono w maju 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19, aby odciążyć nieco piłkarzy zmęczonych dużą liczbą meczów w krótkim okresie. Wobec braku znaczącej poprawy sytuacji związanej z koronawirusem na świecie postanowiono przedłużyć czas obowiązywania poprawki.

"IFAB będzie w dalszym ciągu monitorował wpływ pandemii na futbol i konsultował się ze swoimi akcjonariuszami w sprawie kwestii zdrowia piłkarzy" - zapewniono.

Wprowadzenie reguły pięciu zmian nie jest obowiązkowe, ale należy spodziewać się, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), która ma swoich przedstawicieli w kierownictwie IFAB, zastosuje tę poprawkę. Obowiązuje ona m.in. w meczach eliminacji do katarskiego mundialu.

Turniej finałowy zaplanowany jest na 21 listopada - 18 grudnia 2022 roku.