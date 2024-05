Real Madryt gromi. Vinicius i Bellingham się bawią

Trzeba powiedzieć, że początek był szokujący, bo pierwszą okazję stworzyło sobie Deportivo. W bramce jednak wówczas dobrze zachował się Thibaut Courtois i to by było na tyle z ofensywnych wypadów gości, kontrolę za sprawą Toniego Kroosa przejął Real. Pierwszy raz wymierny efekt tej kontroli dostaliśmy już w 10. minucie. Niemiecki pomocnik zagrał doskonałą piłkę w pole karne, a tam prawdopodobnie do dośrodkowania złożył się Jude Bellingham. Piłka na tyle dobrze ułożyła się jednak na jego stopie, że wpadła do siatki. Mieliśmy więc polski akcent na Santiago Bernabeu - klasyczny centrostrzał.