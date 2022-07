Piątek ma nowy klub? Prezes puścił parę z ust!

To właśnie klub z południa Italii jest bowiem najbliżej zakontraktowania Piątka. Zespół, który z trudem utrzymał się w zeszłym sezonie w Serie A, zainteresował się Polakiem już kilka tygodni temu. W ostatnim czasie sprawy nabrały jednak rozpędu.

Krzysztof Piątek zagra ponownie w Serie A?

Prezes klubu, Danilo Iervolino, udzielił interesującego wywiadu portalowi Tuttomercato.web. Zapewniał, że 27-letni snajper jest chętny na powrót do Italii. - Piątek jest najbliżej Salernitany, pracujemy nad tym, aby w ciągu kilku dni oddać go do dyspozycji trenera. Mogę powiedzieć, że zawodnik chce grać we Włoszech i bronić naszych barw - powiedział Iervolino.

Włodarz klubu z Salerno podkreślał również, że rozmowy z obecnym pracodawcą Piątka, Herthą Berlin, zmierzają w pozytywnym kierunku. - Dogadujemy ostatnie szczegóły. Prawdą jest to, co często się mówi w środowisku piłkarskim: zawodnicy, którzy są w danej chwili poza zasięgiem, za miesiąc mogą być w kadrze twojej drużyny - tłumaczył prezes.

Według medialnych przecieków, Piątek był także w kręgu zainteresowań Borussii Dortmund. Jeśli jednak faktycznie przeniesie się do Salernitany, będzie to już jego czwarty włoski klub. Do tej pory występował w Genoi, AC Milan i Fiorentinie.

