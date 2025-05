Piątek blisko nowego klubu. Media: Opuści Turcję, negocjacje już trwają

Pomimo, że Basaksehir nie ma już większych szans na podium Super Lig, Krzysztofowi Piątkowi nie brakuje motywacji do dalszej walki . Polak plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych strzelców tureckiej ekstraklasy i do pierwszego Victora Osimhena traci zaledwie trzy trafienia. Strata mogła zostać zredukowana w piątkowy wieczór podczas derbów Stambułu. Niestety Dzierżoniowianin nie wykorzystał rzutu karnego. Dodatkowo zawiedli również jego pozostali koledzy z zespołu.

Wiele wskazuje na to, że napastnik i tak niebawem będzie miał nowych partnerów z drużyny. Od dłuższego czasu coraz głośniej robi się o nadchodzącym transferze. Początkowo twierdzono, iż nasz rodak pozostanie w Turcji, ponieważ interesują się nim giganci z tego kraju . Dość nieoczekiwanie do gry włączyły się jednak kluby z Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o czym poinformował portal "Meczyki.pl".

Klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich chce Piątka. Zarabiałby mniej niż w Turcji

Jeżeli potwierdzi się przewidywana pensja Polaka, to dojdzie do sporego zaskoczenia. Według "capology.com" obecnie zarabia on o ponad milion więcej w Basaksehirze, więc decydując się na transfer nie tylko pójdzie do słabszej sportowo ligi, ale i otrzyma mniejsze wynagrodzenie. To jednak melodia przyszłości. Na razie dzierżoniowianin skupia się na udanym dokończeniu obecnie trwającej kampanii. Fani z kraju nad Wisłą nie pogardziliby choćby scenariuszem, w którym Krzysztof Piątek prześciga rzutem na taśmę Victora Osimhena w klasyfikacji strzelców.