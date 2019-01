W Gliwicach czekają przede wszystkim na rozwiązanie sprawy Tomasza Jodłowca, który po rocznym wypożyczeniu wrócił do Legii. O doświadczonego piłkarza starają się też inni, w tym szukający wzmocnień sąsiad z Zabrza…

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tom Hateley (Piast) o swoich najbliższych planach. Wideo INTERIA.TV

33-letni pomocnik ma za sobą udany rok w zespole Piasta, gdzie był jednym z najlepszych zawodników. Teraz wrócił jednak do klubu z Warszawy i czeka na rozwój wydarzeń. Podpisaniem z nim umowy zainteresowany jest nie tylko Piast, ale też Górnik. Na razie Jodłowiec prowadzi rozmowy na temat rozwiązania swojego kontraktu z klubem mistrza Polski.



Reklama

Zimą klubowa kadra została uszczuplona o dwóch zawodników. Piast nie skorzystał z opcji wykupu Karstena Ayonga i młody napastnik wrócił za południową granicę do 1.FK Pribram. W Ekstraklasie wystąpił w ledwie jednym ekstraklasowym meczu. W Gliwicach nie ma też utalentowanego skrzydłowego Denisa Gojko, który na pół roku został wypożyczony do pierwszoligowej Stali Mielec.



Niewykluczone, że w Piaście ponownie będzie występował Martin Bukata. Były młodzieżowy reprezentant Słowacji jesienią w ogóle nie grał we włoskim klubie Benevento. Przed świętami był w Gliwicach na meczu Piasta z Jagiellonią Białystok. 25-letni pomocnik z powodzeniem występował w gliwickim zespole w latach 2016-18. Zaliczył 61 występów w Ekstraklasie i zdobył pięć bramek.



Jak wyglądają przygotowania do rozgrywek piłkarzy z Gliwic? Treningi wznowili przedwczoraj. Zaczęli od badań, a w poniedziałek czeka ich kilkudniowy wyjazd na obóz do Rybnika-Kamienia. Na zakończenie zagrają sparing z GKS Jastrzębie. 20 stycznia zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika poleci do Turcji, gdzie będzie trenował w miejscowości Lara. Nad Bosforem czeka Piasta seria gier sparingowych. Rywalem jedenastki z Górnego Śląska będą tacy rywale, jak Karabach Agdam, Lokomotiv Płowdiw, Bohemians 1905 Praga oraz Zoria Ługańsk. Z tym pierwszym rywalem gliwiczanie mierzyli się w eliminacjach Ligi Europy latem 2013 roku i odpadli w dwumeczu.

Zdjęcie Piłkarze Piasta na treningu / Irek Dorożański / Newspix

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę polskiej Ekstraklasy